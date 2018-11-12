ثلاثي الشارقة «الأفضل» في أكتوبر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

استحوذ نادي الشارقة متصدر دوري الخليج العربي على جوائز الأفضل الشهرية لشهر أكتوبر في التصويت، الذي يقام تحت إشراف لجنة دوري المحترفين، إذ فاز البرازيلي ويلتون مهاجم الشارقة بجائزة أفضل لاعب في الشهر باختيار الجماهير، متفوقاً بفارق ضئيل على الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم نادي النصر الذي حل ثانياً، بينما جاء البرازيلي فرناندو غابرييل صانع ألعاب الفجيرة ثالثاً.

وتفوق عادل الحوسني حارس الشارقة على شقيقه علي الحوسني حارس عجمان الذي جاء ثانياً في جائزة الحراس، وجاء المخضرم ماجد ناصر حارس شباب الأهلي في المركز الثالث.

وحصد عبدالعزيز العنبري مدرب «الملك» جائزة مدرب الشهر للمرة الثانية على التوالي، متفوقاً على الصربي يوفانوفيتش مدرب النصر الذي حل ثانياً في التصويت بينما جاء مواطنه فوك رازوفيتش مدرب الظفرة ثالثاً.

ويتسلم الفائزون جوائزهم في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.