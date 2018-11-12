«الأبيض» يعود للتدريبات بعد «التقاط الأنفاس»

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

عاد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الأبيض إلى المران مساء أمس على ملعب ند الشبا في دبي، بعد راحة قصيرة لم تتجاوز نصف يوم من أجل التقاط الأنفاس، ومنح اللاعبين فرصة لزيارة ذويهم والاطمئنان عليهم، ويستمر المران اليومي حتى 20 الجاري في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل، ويلعب منتخبنا مباراة ودية مع نظيره البوليفي يوم 16 الجاري على استاد مكتوم بن راشد في دبي، وتعطي المباراة مؤشرا بشأن جاهزية اللاعبين ، ويسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني لتطبيق عدد من التكتيكات الدفاعية والهجومية.

من ناحية اخرى قرر الجهاز الفني للمنتخب وبالتشاور مع الجهاز الطبي استبعاد ريان يسلم لاعب خط وسط العين بسبب الإصابة، ومنحه فرصة استكمال علاجه في ناديه، حيث رأى الجهاز الطبي أن علاج إصابته يحتاج إلى بعض الوقت، وكان الجهاز الفني ضم اللاعب قبل انطلاقة معسكر دبي على أمل استكمال علاجه مع المنتخب.

ويعد ريان يسلم اللاعب الثالث الذي يتم استبعاده من المنتخب خلال التجمع الحالي، بعد إسماعيل أحمد وخلفان مبارك اللذين تم منحهما فرصة العلاج بناديهما بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال منافسات الدوري، وتعد الإصابات أحد المعوقات التي يصادفها الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية والتي بسببها ابتعد عدد ليس بقليل عن المنتخب من أبرزهم عموري وأحمد خليل.

مران الحراس

ويواصل حراس المرمى خالد عيسى ومحمد حسن الشامسي وفهد الضنحاني مرانهم اليومي مع مدرب الحراس، وظهر الثلاثي بمستوى طيب ومعنويات عالية.

طريقة اللعب

من ناحية أخرى يركز الإيطالي زاكيروني على العمل التكتيكي خلال التدريبات الحالية، سعياً للوصول إلى التطبيق الصحيح لطريقة اللعب خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على التوازن في الأداء سواء في الدفاع أو الهجوم، وبما أنه يوجد شبه استقرار على اللاعبين المدافعين في صفوف الفريق بعد عودة محمد مرزوق، فإن تركيز المدرب يتركز على تعزيز الشق الهجومي، وخاصة أن المنتخب في حاجة إلى تحقيق الفوز خلال المباريات الآسيوية، رغم وجود عجز واضح في لاعبي الهجوم بعد إصابة عموري وخليل، ولكن الثقة كبيرة بباقي اللاعبين لتعويض النقص مع بداية عهد جديد لكرة الإمارات، ويتوقع الدفع ببعض العناصر الشابة خلال لقاء بوليفيا.

اجتماعات

ويحرص زاكيروني على عقد لقاءات ثنائية مع اللاعبين خلال المعسكر الحالي، من أجل تدارك بعض سلبيات الأداء وطريقة تطبيق خطة اللعب، والشق الثاني من أجل رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم، وتهيئتهم للاستحقاقات الرسمية المقبلة وخاصة أن هناك عدداً ليس بقليل من اللاعبين لا يملكون خبرة التعامل مع مثل تلك البطولات القارية، ومثل تلك اللقاءات تقرب المسافات وتمنح اللاعبين جرعة معنوية إضافية، تساعدهم على تأدية مهمتهم على الوجه الأكمل.

وصول بوليفيا

يصل منتخب بوليفيا إلى الدولة الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يتدرب باستاد مكتوم بن راشد ، ملعب المباراة ،الخميس المقبل، وفق اللوائح المنظمة، ومن المقرر أن يلاقي منتخب بوليفيا نظيره العراقي يوم 20 الجاري ودياً في دبي.

دعوة

وجه اتحاد الكرة الدعوة للجماهير لحضور المباراة الودية التي تقام مع منتخب بوليفيا يوم الجمعة المقبل، والتي سيكون حضورها بالمجان، من أجل دعم وتشجيع اللاعبين في أول ظهر للأبيض محلياً.