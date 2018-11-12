عجمان والوصل.. الابتعاد عن الحسابات

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم-دبي - عز الدين جاد الله

يتطلع عجمان لخطف إحدى بطاقات التأهل من مجموعته الأولى في كأس المحترفين، عندما يستضيف منافسه الوصل في الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد، ويحاول «البرتقالي» اختصار الطريق، والابتعاد عن الحسابات المعقدة في مباراته الأخيرة خارج ملعبه أمام دبا الفجيرة، والوصول للنقطة السابعة اليوم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما للوصل نقطة وحيدة في المركز الأخير.

واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية، مع خوض تجربة أمام الهلال السوداني، بعد 24 ساعة فقط من مباراته أمام دبا الفجيرة في دوري الخليج العربي الأسبوع الماضي.

تذبذب

في المقابل، يدخل الوصل اللقاء وسط تذبذب واضح في الأداء، وغياب للاستقرار الفني، نظراً لإقالة مدربه الأرجنتيني كونتيروس، وتولي حسن العبدولي المدرب الوطني، المهمة مؤقتاً.

وأوضح أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن فريقه يطمح للتأهل في مباراة اليوم، رغم صعوبة المهمة، مؤكداً أن المحترفين الأجانب سيكونون حاضرين في مباراة اليوم، مع احتمال الاحتفاظ بواحد منهم خارج التشكيلة، من أجل تحقيق شرط المشاركة لمواليد 97، وقال الرمادي إن المصادفة جعلته يواجه الوصل اليوم، ثم مرة ثانية بعد استئناف دوري الخليج العربي يوم 25 من الشهر الحالي، وأشار الرمادي لجاهزية جميع اللاعبين لمباراة اليوم.

شرط المشاركة

وتمنى الرمادي تقييم شرط مشاركة 3 من مواليد 97 في الموسم المقبل، حتى تحافظ المسابقة على قوتها، نظراً لندرة هذه العناصر في بعض الفرق، لا سيما أن في الجولة الحالية لاعبين من هذه الفئة، تم استدعاؤهم للمنتخب الوطني، وبالتالي، تزيد الصعوبات على المدربين في توليف التشكيلة.

من ناحيته، أكد المدرب الوطني حسن العبدولي، المدير الفني لفريق الوصل، أن أمام فريقه مباراة مهمة ضد فريق عجمان، مؤكداً على جاهزية فريقه لخوض المباراة، ورغبته في تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط، نظراً لأهميتها القصوى.

وقال: «نعلم صعوبة وضع الفريق في البطولة هذا العام، لذلك نسعى إلى تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية، وذلك لضمان التأهل إلى الدور الثاني في البطولة».

وتابع: «منذ بداية قيادتي للفريق، والوضع صعب، سواء في البطولات المحلية أو في بطولة زايد للأندية الأبطال، ونجحنا في تقديم أداء قوي في مباراة الأهلي المصري، وكذلك في مباراة الفجيرة في بطولة الدوري، وفي المباراة الأخيرة ضد الجزيرة، لم نكن سيئين، لكن بعض الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة، تسببت في خسارتنا للمباراة».