الجزيرة والنصر.. بوابة العبور

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي -أبوظبي - محمد محسن

يبحث كل من الجزيرة والنصر عن بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي عندما يلتقيان في السابعة ونصف من مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، حيث يحتاج العميد الذي يحتل صدارة المجموعة بـ9 نقاط إلى نقطة واحدة لضمان بطاقة التأهل رسميا، فيما يبحث الجزيرة صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط عن العلامة الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب ووضع قدم في الدور الثاني.

وتعتبر مباراة الجزيرة مع النصر هي الأولى تحت قيادة المدرب المساعد داميان هيرتوغ، مؤقتاً إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للمدرب السابق مارسيل كايزر، ولذلك سيأخذ هيرتوغ المواجهة بحماس وطموح شديد في إثبات الذات، خصوصاً انه الاختبار الأول له مع الجزيرة.

فخر أبوظبي يعاني من غيابات مؤثرة نتيجة إصابة الحارس علي خصيف، محمد العطاس، خليفة الحمادي، بالإضافة إلى صانع ألعاب الفريق وأحد أوراقه الرابحة خلفان مبارك، ويتوقع ان يشرك هيرتوغ بعض الوجوه الشابة مثل سلطان مبخوت وأحمد فوزي.

غيابات

وعلى الطرف الآخر يخوض النصر المباراة في ظل غيابات عديدة، حيث يفتقد 9 لاعبين يتقدمهم الفرنسي يوهان كاباي وجاسم يعقوب وحارس المرمى أحمد شمبيه للإصابة فيما يغيب أحمد الياسي ومحمود خميس ومحمد العكبري وطارق أحمد وخليفة مبارك لمشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني وسعيد سويدان لارتباطه مع المنتخب الأولمبي.

واعترف المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش أن فريقه سيواجه العديد من الصعوبات بسبب هذه الغيابات وبسبب اللوائح الجديدة للمسابقة التي تفرض عليه الاستعانة بـ3 لاعبين من الشباب والحال أن هؤلاء اللاعبين الذين اعتاد على إشراكهم في المباريات السابقة تمت دعوتهم إلى المنتخبات الوطنية، ما يدفعه لتصعيد لاعبين آخرين لم يسبق لهم التدريب مع الفريق.

ثقة

من جانبه قال داميان هيرتوغ إنه سعيد بثقة إدارة نادي الجزيرة واختياره لمهمة المدرب الأول، ومشيراً إلى انه سيبذل قصارى جهده مع الفريق لإنجاح المهمة، وأن توليه مهمة المدرب الأول ليست حديثة بل سبق له تجارب في هولندا تولى من خلالها مهمة المدرب الأول، ولافتاً إلى انه عمل مع مارسيل كايزر سواء في موطنه هولندا أو مع نادي الجزيرة، وكان يتمنى بقاءه لكنها كرة القدم.

وأضاف: تحضيرات الفريق تسير بشكل عادي وسلس، وليس لديه أي مشاكل في قيادة الفريق الأول للجزيرة خلال مواجهة النصر، لأنه دائماً موجود ضمن الجهاز الفني خلال المدة الماضية، ويتعامل مع اللاعبين ويمارس مهام عمله بشكل عادي، ولذلك ليس مستغرباً أن يصبح الرجل الأول، ومشيراً إلى ان كايزر مدرب مجتهد لكن الفكر الكروي مع الجزيرة وهو نتاج آراء ومشاركة الجهاز الفني ككل.

وعن رؤيته للنصر قال الخصم فريق كبير ولديه لاعبون مميزون ويحتل صدارة المجموعة، من جانبنا نركز على انفسنا وكيفية الفوز بنقاط المباراة، خصوصاً ان المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا.

وتابع: لا شك أن كل مدرب له أسلوب لعبه وفلسفته التدريبية وسيضع كامل خبراته في كيفية تطور الفريق.

مشكلة

أما يوفانوفيتش مدرب فريق النصر فتحدث عن مشكلة أخرى تتمثل في حرمان لاعبي الفريق الأول من المشاركة في مباريات فريق الرديف والحال أن المدربين كانوا يستعينون بهذه المسابقة لتأهيل اللاعبين المصابين والوقوف على جاهزيتهم البدنية، وقال في هذا السياق إن لديه عدة لاعبين عادوا من الإصابة لكنه لم يحصل على فرصة لإشراكهم في المباريات ولعدم إيجاد الوقت الكافي لبرمجة بعض التجارب الودية بسبب ضغط الروزنامة، وأضاف قائلا: كانت مسابقة الرديف المتنفس الوحيد للاعبين العائدين من الإصابة أو الذين لا يجدون فرصة اللعب مع الفريق الأول لكن اللوائح الجديدة حرمتهم من المشاركة في مباريات فريق الرديف، وبالتالي لا أملك فكرة واضحة عن مدى جاهزية بعض اللاعبين.

وتابع يوفانوفيتش قائلا: من الصعب المجازفة بإشراك مجموعة من اللاعبين الذين يفتقدون الجاهزية الكاملة دفعة واحدة أمام الجزيرة مثل خالد جلال وحبيب الفردان وراشد عمر والحسين صالح إلى جانب 3 لاعبين شباب.



الفردان: أداء النصر يتطوّر

صرح حبيب الفردان لاعب النصر أن أداء فريقه يتطوّر باستمرار، وأنه يتوجب عليه الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بعدما نجح في تحقيق سلسلة إيجابية بـ6 مباريات بين الدوري وكأس الخليج العربي، وقال: «نتائجنا الجيدة في المباريات الأخيرة تؤكد أن أداءنا يتحسّن من مباراة إلى أخرى، ويتوجب علينا مواصلة العمل بأكثر عزيمة وإصرار لتحقيق المزيد من الانتصارات».

وشدد الفردان على أهمية تحقيق الفوز على الجزيرة اليوم لحجز بطاقة العبور رسمياً.

وأكد الفردان، جاهزيته للمشاركة في المباريات رغم ابتعاده الطويل عن أجواء المباريات، مشيراً إلى أنه استمر في العمل بجدية سواء مع النصر أو شباب الأهلي، وأنه واثق من تقديم مستويات عالية في حال منحه المدرب ثقته في المباريات المقبلة. دبي - البيان الرياضي

مسلم فايز: نواجه خصماً قوياً وطموحنا التأهل

قال مسلم فايز مدافع الجزيرة، إن النصر فريق قوي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانات العالية، وتصدرهم لترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي مؤشر واضح على رغبتهم في الوصول لأبعد المراحل في هذه البطولة، ونحن أيضاً لدينا هذه الرغبة وسنضاعف جهودنا في الجولات المتبقية لنحقق هذا الهدف، وثقتنا كبيرة جداً بقدرتنا على إنجاز هذه المهمة، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، وأن تسير الأمور لمصلحتنا حتى النهاية.

وأضاف: طموحنا تصدر المجموعة الثانية والاقتراب من حسم التأهل للدور التالي في كأس الخليج العربي.

وتابع: الفريق في وضع جيد بعد الفوز على الوصل في الجولة الماضية من بطولة الدوري، ونتطلع الآن للوصول لأعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.أبوظبي- البيان الرياضي