الناشئون.. معايشة يابانية

المصدر: Ⅶ طوكيو - البيان الرياضي

عايش وفد ناشئي أندية أبوظبي التجربة اليابانية لكرة القدم عن قرب، وتدرب تحت إشراف تاداشي ناكامورا مدرب فريق تحت 18 سنة في نادي طوكيو، ووساتورو أساري مدير أكاديمية النادي، على الملاعب الفرعية للنادي في منطقة كوديرا في طوكيو، ووضح حماسة 18 لاعباً من الناشئين الصغار وهم يخوضون تجربة احترافية في اليابان سيكون لها أثرها في مشوارهم بالملاعب.

وجاء التدريب ضمن المرحلة الخامسة من اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز التعاون الدولي الياباني (JICE)، ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم، حيث يهدف المجلس للارتقاء بقاعدة فرق المراحل العمرية بأندية أبوظبي من خلال الاطلاع على التجارب الاحترافية المتقدمة.

وحضر الوفد مباراة طوكيو وإيتاوا جوبيلو ضمن مباريات الدوري الياباني الممتاز، ويلعب فريق ناشئي أبوظبي أولى مبارياته الودية ضد فريق إف سي طوكيو تحت 15 سنة.

وضمت قائمة الوفد 18 لاعباً هم: محمد النوبي، وسلطان عمر، وسلطان الكندي، وخالد الشكلي، ومايد عبد الجبار «بني ياس»، وشهاب العولقي، وخالد السعدي، وخالد وليد، وسلطان النعيمي، وزايد خالد «العين»، وعبد الرحمن أمان، ومانع عِوَض، وعبدالله خالد، وهزاع شهاب «الوحدة»، وسعود خالد، ومحمد تيزاني، ومحمد حسن «الظفرة»، ونواف الحارثي «الجزيرة».

أكدت حورية الطاهري رئيس الوفد، أهمية معايشة فريق من ناشئي أندية أبوظبي للمدرسة الكروية اليابانية، مبينةً أن المعايشة تأتي استكمالاً لمراحل «برنامج تعاون أبوظبي - اليابان لكرة القدم»، الذي يهدف لاستدامة خطط الشراكة، والاطلاع على التجارب الكروية المتقدمة، بهدف الارتقاء بعمل أكاديميات كرة القدم في أندية أبوظبي.