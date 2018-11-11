«الآسيوية» تنظم ورشتي عمل لقضاة الملاعب

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

تعقد لجنة الحكام الآسيوية اجتماعاً مهماً يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات قضاة الملاعب لإدارة منافسات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، حيث من المقرر أن تنظم اللجنة ورشتي عمل لجميع الحكام المختارين للاطلاع على آخر تطورات قانون اللعبة، والتدريب على تقنية الفيديو التي سيتم تطبيقها خلال النهائيات المقبلة، وذلك خلال شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل، بوجود نخبة من المحاضرين والخبراء في الاتحادين الدولي والآسيوي.

طاقم إماراتي

ويشارك في الاجتماع الحكم الدولي الأسبق علي حمد عضو اللجنة الذي يغادر يوم الثلاثاء متوجهاً إلى العاصمة الماليزية، وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سبق وأعلن خلال الفترة الماضية أسماء الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات كأس آسيا حيث تم اختيار طاقم من الإمارات مكون من محمد عبد الله ومعه محمد أحمد وحسن المهري، ومعهم الدكتور عمار الجنيبي، وهو الطاقم نفسه الذي سبق له المشاركة في مونديال روسيا الماضي، فيما تم اعتماد علي حمد محاضراً ومقيماً للحكام خلال نهائيات آسيا.

تقنية الفيديو

وأكد علي حمد على جاهزية بطولة كأس آسيا ٢٠١٩، التي تستضيفها الإمارات، لتطبيق تقنية حكم الفيديو «VAR»، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي سبق وأقر استخدام التقنية في بعض المباريات، وأن الاتحاد الآسيوي تلقى موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم الذي يسن قوانين اللعبة، وسيستخدم نظام حكم الفيديو المساعد في البطولة التي تنطلق في الإمارات، وسيتم تحديد الأدوار والمباريات التي ستطبق خلالها التقنية في الفترة المقبلة.

4 حالات

وواصل علي حمد قائلاً إن جميع ملاعب البطولة جاهزة لتطبيق تقنية حكم الفيديو، والفيفا حدد 4 حالات لاستخدام تقنية حكم الفيديو وهي: احتساب أو إلغاء هدف، واحتساب ركلات الجزاء، الضرب من خلف الحكم، والطرد المباشر لأحد اللاعبين عند التدخل بعنف زائد، واختتم: «الفيفا لم يحدد المدة الزمنية لاتخاذ القرار باستخدام تقنية الفيديو، وإنما فضل بألا يزيد وقت اتخاذ القرار في أي حالة لأكثر من 120 ثانية».

تأكيد

وأشار علي حمد إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد التأكيد النهائي على استكمال الاستعدادات لتطبيق النظام، واختيار المباريات التي ستطبق خلالها التقنية، وأضاف: تابعنا تطبيق نظام الفيديو المساعد خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان من الواضح للجميع أن هنالك حاجة كبيرة تدريب قضاة ملاعب القارة الصفراء والاستثمار في التجهيزات من أجل ضمان فعالية هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية للعبة.