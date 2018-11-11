الترجي والعين ممثلا العرب في مونديال الأندية

المصدر: Ⅶ القاهرة- عماد الحسيني-Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

بات الترجي التونسي خامس الأندية المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على الأهلي المصري في إياب الدور النهائي 3 - 0 على الملعب الأولمبي برادس، ليحصل على لقبه القاري الثالث، ويضمن مشاركته في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له المشاركة في نسخة عام 2011.

كما بات الترجي الممثل الثاني للكرة العربية في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل لينضم إلى العين الإماراتي الذي يشارك في النسخة المقبلة بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي في الموسم الماضي، وريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، وجوادلاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، وويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ريمونتادا

ونجح الترجي في تحقيق ريمونتادا تاريخية بعد خسارته للقاء الذهاب 1-3 على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ليظفر بـ «الأميرة السمراء» بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين، كما نجح في كسر العقدة التي لازمته في مواجهاته أمام الأهلي في آخر 7 سنوات، بعد أن حقق الفوز الأول له على حساب الفريق المصري والغائب منذ عام 2011، وليرد الترجي خسارته للقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي 1-2 على أرضه وبين جماهيره في تونس عام 2013.

«من حضر»

وثبت في مباراة أول من أمس أن مقولة «الأهلي بمن حضر» التي يرددها مسؤولو وعشاق النادي، عند غياب أبرز عناصر فريق الكرة الأول، مقولة خطأ حيث لم يستطع من حضر اقتناص لقب كان في متناول يد الفريق المصري، وأخفق لاعبو الأهلي في الحفاظ على تقدم الذهاب وظهر الفريق ضعيفاً.

وعانى الأهلي من غيابات عناصر مؤثرة بالفريق على رأسها، أحمد فتحي، ووليد أزارو، وغونيور أغايي، وعلي معلول، فضلاً عن رحيل عبد الله السعيد، وبعيداً عن ذلك فقد تأثر الأهلي أيضاً بعدم عقد صفقات جيدة، في فترة الانتقالات الصيفية في يوليو الماضي.

وجاءت خسارة اللقب الأفريقي، ليكون الأهلي ثالث فريق مصري يخسر اللقب في ثلاث نسخ متتالية، لا سيما أنه خسر في نهائي العام الماضي أمام الوداد المغربي، فيما خسر الزمالك نسخة قبل الماضية أمام صن داونز.

مناقشة

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب رئيس النادي، ورئيس اللجنة، خلال اجتماعه مع كل من عبد العزيز عبد الشافي «زيزو»، وعلاء عبد الصادق وحسام غالي ومحمد فضل، كيفية الخروج من صدمة خسارة لقب أفريقيا، وتجهيز خطة إنقاذ عاجلة.

وتبحث اللجنة كيفية تحديد ميزانية لدعم الفريق بالصفقات خلال الانتقالات الشتوية، ودعم خط الهجوم بمحاولة ضم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، فضلاً عن إعادة النظر في بقاء بعض اللاعبين، بسبب تراجع الأداء، والأهم هو فتح ملف الإصابات المتكررة للاعبين وطرق تقليلها.

وتنتظر كأس العالم للأندية خلال شهر نوفمبر الجاري تحديد هوية آخر المتأهلين إلى البطولة وهما بطل آسيا بين كاشيما انتلرز الياباني وبيرسبوليس الإيراني، وبطل أميركا الجنوبية بين الفريقين الأرجنتينيين بوكا جونيورز وريفر بلات.

الهلال والمريخ

أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي لموسم 2018 - 2019 وأسفرت القرعة عن مواجهة الهلال السوداني لبطل زنزبار (جي كي يو)، فيما سيواجه المريخ السوداني بطل يوغندا (فايبرز)، وحال تخطي الهلال الدور التمهيدي فسيواجه الفائز من مباراة الجيش الرواندي والأفريقي التونسي، أما المريخ فسيلعب أمام الفائز من لقاء بطل غامبيا وشباب قسنطينة الجزائري.

وأعفى «كاف» هلال الأبيض من التمهيدي، وسيواجه الفريق في الـ«32» الفائز من مباراة ستايت ستارز الجنوب أفريفي والنصر الرواندي. وسيلعب الأهلي شندي أمام أي إس نيوكي الكنغولي، وحال تأهل للـ«32» فسيواجه الفائز من أتليتكو الأنغولي وأوربا يونايتد البتسواني. وتقرر انطلاقة منافستي أبطال أفريقيا والكنفدرالية 27 الجاري.