مطر الطاير يتوّج أبطال «شاطئية القارات»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

توّج مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أبطال النسخة الثامنة لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصل المنتخب الإيراني على اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الروسي بنتيجة 4-2، فيما أحرز المنتخب البرازيلي حامل اللقب 3 مرات المركز الثالث بفوزه على المنتخب المصري صاحب المركز الرابع 5-3 وأنهى المنتخب الأميركي مشاركته في المركز الخامس وإسبانيا سادساً واكتفى منتخبنا الوطني بالمركز السابع بتفوّقه على نظيره التاهيتي 7-6 .

حضر مراسم التتويج، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي عمر مدير البطولة وخوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية في «فيفا».

وكشف محمد المازمي مدرب منتخبنا أن المركز السابع لم يكن طموح الفريق مشيراً إلى أن الحظ لم يحالف المنتخب.