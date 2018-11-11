65 % يرفضون استبعاد أحمد خليل من المنتخب

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

رفض 65 % من المشاركين في استطلاع «البيان»، قرار المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، باستبعاد الدولي أحمد خليل لاعب شباب الأهلي من تشكيلة منتخبنا الوطني، الذي يخوض حالياً معسكراً داخلياً في إمارة دبي، استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة مطلع يناير المقبل، في حين أيد 35 % من المشاركين قرار استبعاد اللاعب.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي، سؤالاً على جمهورها، مفاده: «هل أنت مع استبعاد الدولي أحمد خليل من تشكيلة المنتخب؟، فجاءت النسب المذكورة طبقاً لنتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة».

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، حيث اتفق 70 % على أن قرار المدرب باستبعاد أحمد خليل من تشكيلة الأبيض قد جانبه الصواب، نظراً للمهارات التي يمتع بها اللاعب، مقابل 30 % أيدوا قرار المدرب.

وجاءت نتائج الاستطلاع على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مناقِضة للنتائج السابقة، وتقف في صف أحمد خليل، حيث أيد 51 % القرار، مقابل 49 % رفضوا قرار استبعاد اللاعب من تشكيلة المنتخب.

حدث مهم

من ناحيته، أكد جاسم الدوخي لاعب وإداري نادي الشعب السابق، أن الإمارات على موعد مع استضافة حدث مهم، وهو نهائيات كأس آسيا، ومنتخبنا الوطني في حاجة إلى كل العناصر لتدعيم الصفوف، وحالياً يعاني «الأبيض» من نقص في المهاجمين، ولدينا علي مبخوت فحسب في هذا الخط المهم.

وقال: إن الدولي أحمد خليل عنصر مهم، ولديه مهارات جيدة، ومنسجم بشكل كامل مع المنتخب، ووجوده أمر مهم، وبعض الأصوات أيدت قرار استبعاد خليل، لتراجع مستواه البدني، في حين أن علاج هذا الجانب متاح وممكن، فما زال لدينا 60 يوماً، ومن الممكن أن يعمل المدرب طوال هذه المدة على رفع اللياقة البدنية للاعب، بدون مشاركته في اللقاءات، بدلاً من استبعاده بالكامل من تشكيلة «الأبيض».

وأضاف: «أتمنى من الجمهور أن يدعم منتخبنا الوطني، وأن يحضر بكثافة للمدرجات للوقوف خلف "الأبيض"، ووجود الجمهور أمر مهم في دعم المنتخب في الحدث القاري المهم، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبنا ووسط جمهورنا».

يد واحدة

وقال: «على اللاعبين أن يكونوا يداً واحدة، وأن يتكاتف الجميع على مختلف الصعد، سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية وجمهور، حتى يكتب النجاح للأبيض، وأن يحقق نتائج إيجابية، وأن نطرح الخلافات جانباً، بعيداً أن استبعاد لاعب أو بقائه، وكذلك لا بد من وجود عزيمة وإصرار كبير من قبل اللاعبين، للخروج بأداء مشرف يليق بكرة الإمارات وبأصحاب الأرض».