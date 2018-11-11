تحية باللغة العربية من لوفانور

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

ظهر البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، في فيديو قصير مصور، عبر حسابات زملائه الشخصية على «انستغرام»، وهو يقود سيارته ويرتدي «كندورة» بيضاء، ويتحدث بلغة عربية، قائلاً: «السلام عليكم.. صباح الخير شباب». الجدير بالذكر، أن الموسم الحالي، هو الخامس للوفانور في دورينا، إذ كانت بدايته موسم 2014-2015، ووصلت مشاركته إلى 9205 دقائق موزعة على 109 مباريات، وتلقى خلالها 3 بطاقات حمراء، و17 بطاقة صفراء، وسجل 30 هدفاً، ومشاركته في الموسم الحالي، وصلت إلى 652 دقيقة موزعة على 10 مباريات، وتلقى إنذاراً وحيداً، وسجل 4 أهداف في 8 مباريات خاضها في دوري الخليج العربي، بينما لم يسجل أهدافاً في المباراتين اللتين خاضهما في كأس الخليج العربي.

من جهة أخرى يؤدي فريق شباب الأهلي، تدريباته اليومية على ملعبه باستاد العوير، استعداداً للقاء مستضيفه دبا الفجيرة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي للمحترفين، ويخوض التدريبات جميع اللاعبين، وبمعنويات عالية، بعد نجاح «فرسان دبي» في الوصول إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي، وبرصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر.