معنويات «الأبيض» عالية في ند الشبا

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته مساء أمس على ملعب ند الشبا بحضور جميع اللاعبين الذين استقرت عليهم القائمة، ويركز الجهاز الفني بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني على التدريبات التكتيكية ووظائف اللاعبين في مختلف المراكز، استعداداً للقاء بوليفيا الودي يوم الجمعة المقبل، على ملعب مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي دبي بالممزر، ثم لقاء منتخب مصر يوم 20 الجاري على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة.

وأبدى زاكيروني سعادته بالروح القتالية العالية وارتفاع معنويات اللاعبين، والحماس الكبير التي يظهرون بها خلال الحصص التدريبية اليومية في دبي، مما يدعو للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التحديات كبيرة خلال المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات بداية من 5 يناير المقبل. ويفتح المنتخب مرانه أمام وسائل الإعلام بعد غد الاثنين ، للوقوف على جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة، وكانت إدارة المنتخب سمحت للإعلام بحضور الحصة التدريبية الأولى في التجمع الحالي

إصابة مؤثرة

وأكد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات الوطنية، أنه ورغم أن غياب لاعب المنتخب والهلال السعودي عمر عبد الرحمن عن المنتخب بداعي الإصابة مؤثر إلا أن الثقة كبيرة في العناصر الموجودة في الظهور بصورة مشرفة للكرة الإماراتية، ووصف غياب عموري بالخسارة الكبيرة، معتبراً أنه ورغم انه لا يوجد لاعب يعوض غيابه عن المنتخب الذي يستعد حالياً لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، إلا أن هناك لاعبين بإمكانهم القيام بالأدوار التي يقوم بها مثل قائد المنتخب إسماعيل مطر «سمعة».

وأضاف: الإصابات واردة وتحدث حتى للمنتخبات العالمية، وأخذ الجهاز الفني الحيطة لهذا الأمر من خلال تجربة عدة لاعبين للقيام بالأدوار التي يطلبها منهم ولا شك أن غياب لاعب كبير مثل عموري مؤثر ونتمنى له الشفاء والعودة العاجلة للملاعب.

استفادة

وتابع: نأمل أن يحقق المنتخب أقصى استفادة من المعسكر الحالي في أعقاب الحماس الكبير والروح المعنوية العالية التي لمسناها من جميع اللاعبين وحرصهم على الظهور بصورة مشرفة في كأس آسيا الذي يقام في الدولة.