إدارة الوحدة تصالح الجماهير اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

تعقد إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً في السادسة مساء اليوم باستاد آل نهيان، مقر النادي، مع عدد من جماهير الفريق بحضور الجهاز الإداري ومدرب الفريق ريجيكامب لاحتواء الغضب الجماهيري بعد تراجع مستوى أداء ونتائج الفريق، ويهدف الاجتماع إلى مصالحة مشجعى «العنابي» والتركيز في الاجتماع على أهمية التكاتف حول الفريق لإعادته إلى الانتصارات والمنافسة على مراكز المقدمة، خصوصاً وأن الوحدة كان وضع لقب الدوري هدفاً رئيسياً له هذا الموسم مع ريجيكامب، ولكن النتائج الأخيرة سربت الشك إلى نفوس محبيه، مما استدعى دعوة الإدارة لاجتماع مع الجماهير لبحث أسباب التراجع وأهمية مساندة الفريق.