روسيا وإيران في نهائي «شاطئية القارات» اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

يلتقي منتخبا روسيا وإيران في نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم الليلة، فيما يراهن المنتخب المصري على المركز الثالث في مواجهة البرازيل، ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره التاهيتي على المركز السابع، ويلعب منتخبا أسبانيا وأميركا على المركز الخامس.

يخوض منتخب روسيا حامل لقب 2011 و2012 و2015 نهائي كأس القارات للمرة السادسة في تاريخه مقابل 3 مرات للمنتخب الإيراني الذي يحمل في سجله لقباً واحداً.

والتقى المنتخبان مرة واحدة في نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية في نسخة 2013 عندما فاز المنتخب الإيراني بنتيجة 4-3.

وعبر الدب الروسي إلى النهائي مساء أمس بتغلبه في مباراة مثيرة على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح 3-1 بعدما انتهى الوقت الإضافي 5-5 والوقت الأصلي 4-4.

وتأخر المنتخب البرازيلي بهدفين إلى غاية الدقيقة الأخيرة ( 4-2 ) قبل أن ينجح لاعبه رودريغو داكوستا في تقليل الفارق ثم يختطف لويس ماسيمنتو هدف التعادل آخر 10 ثوانٍ ليلجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي ثم إلى ركلات الترجيح.

وفي نصف النهائي الأول، حجز المنتخب الإيراني بطاقة العبور بتغلبه على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تجربة

من ناحية أخرى تشهد النسخة المقبلة للبطولة تجربة تقنية فيديو التحكيم (الفار) لأول مرة في تاريخ اللعبة تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي اعتباراً من 2020.

وكشف المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، عن تخصيص 5 حكام دوليين داخل غرفة منفصلة لمتابعة المباريات عبر عدة كاميرات تم تثبيتها في الملعب من زوايا مختلفة لوضع الخطوط العريضة وتحديد الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل للتركيز عليها عندما يتم تطبيق تقنية الفار.

وأثنى كوسكو، على تطور المستوى الفني في بطولات كرة القدم الشاطئية قائلاً: المستوى الفني كان جيداً رغم تراجع أداء بعض الفرق مثل المنتخب الاسباني الذي فاجأني، حيث توقعت أن يقدم الأفضل خصوصاً بعد نتائجه الرائعة على الصعيد الأوروبي، وكذلك المنتخب الإماراتي الذي بدا عليه التأثر بسبب عدم وجود دوري محلي والمنتخب التاهيتي الذي تراجع عما كان عليه في السابق.

وصرح المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، ان مباراة روسيا وإيران في الجولة الختامية من مرحلة دوري المجموعات سجلت نسبة مشاهد وصل إلى مليوني مشاهد، لافتاً إلى الإحصائيات المتوقعة تؤكد بأن البطولة الحالية ستشهد تزايداً في عدد الجماهير المتابعة للبطولة قياساً بالأعوام الماضية بسبب توقيت إقامتها والمكان المُختار لإقامتها.

تأهل

بالعودة إلى تفاصيل مباريات أمس، ضمن المنتخب الروسي تأهله على حساب المنتخب البرازيلي بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح 3-1، وافتتح الدب الروسي التسجيل بواسطة ماكاروف في الشوط الأول وأضاف بوريس وارتور الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني وعاد أرتور للتسجيل في الشوط الثالث فيما قلل منتخب البرازيل الفارق بواسطة برونو داسيلفا وسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني قبل أن يقلل رودريغو داكوستا الفارق ثم يختطف لويس ماسيمنتو هدف التعادل.

وفي مباراة تحديد المراكز، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الأميركي 5 - 3، وسجل أهداف منتخبنا أحمد بشر وعلي كريم وعلي محمد، وفازت اسبانيا على تاهيتي بنتيجة 9-1 في مباراة جاءت لمصلحة الماتادور الذي قدم أفضل مستوياته في البطولة وخرج بفوز مستحق مقابل أداء ضعيف للغاية للمنتخب التاهيتي وصيف نسخة 2015.