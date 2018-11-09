مواجهات قارية حاسمة في الطريق إلى مونديال الأندية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة خلال شهر نوفمبر الجاري، اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2018، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 12 - 22 ديسمبر المقبل، وتقام مبارياتها على ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد بمدينتي أبوظبي والعين.

ويتحدد هوية بطل القارة الأفريقية عندما يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره الأهلي المصري اليوم الجمعة على استاد رادس، وذلك في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث شهدت مباراة الذهاب تفوق الأهلي بنتيجة 3-1 ما يحتم على فريق الترجي تقديم مباراة استثنائية حال رغبته في التواجد في مونديال الأندية، وسيحظى الفريق التونسي بدعم جماهيري غفير على أمل استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ العام 2011، فيما يسعى فريق الأهلي المصري للظفر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ العام 2013 ومن أجل التواجد في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وآسيوياً، يلتقي غداً السبت على ملعب آزادي، بيرسبوليس الإيراني وكاشيما إنتلرز الياباني الذي تفوق ذهاباً بنتيجة 2-0، حيث تبدو فرصة الفريق الياباني أكبر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه إلا إذا كان للفريق الإيراني رأي آخر.

وتأهل الفريق الإيراني إلى هذه المرحلة من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لذا فالفوز بلقب البطولة سيمثل إنجازاً غير مسبوق للفريق. أما بخصوص فريق كاشيما إنتلرز فهو ليس بغريب عن أجواء البطولة العالمية، حيث خاض المباراة النهائية في نسخة 2016 ضد الفريق الملكي ريال مدريد الذي تفوق بنتيجة 4-2 حاصداً اللقب.

وتتجه الأنظار يوم الأحد المقبل نحو قارة أميركا الجنوبية، وبالتحديد الأرجنتين، عندما يلتقي بوكا جونيورز غريمه اللدود ريفر بلات على ملعب الأول «لابومبونيرا» في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، وهي المرة الأولى التي يتواجه بها الفريقان في نهائي البطولة، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري على ملعب ريفر بلات.

ترحيب بالفرق

وقال عارف حمد العواني مدير البطولة: «تستعد بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، للترحيب بفريقين جديدين هما بطلا آسيا وأفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بجانب بطل قارة أميركا الجنوبية في 24 نوفمبر الجاري، وباكتمال الفرق أبطال قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية سيكون عشاق البطولة على موعد كبير مع الإثارة والتنافس المحتدم بين الفرق العالمية. وأضاف: عقد الفرق المشاركة في البطولة بات قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال، وجدول البطولة يبشر بمواجهات قوية بين نخبة أندية العالم، داعياً الجماهير لشراء تذاكرهم وحجز مقاعدهم مبكراً ترقباً للحدث العالمي الكبير.

وتفتتح مباريات البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة تجمع فريقي العين الإماراتي بطل دوري الخليج العربي وويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول، حيث سيلعب الفائز منهما مع بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي بطل دوري أبطال آسيا في أولى مبارياته في البطولة مع فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، على أن يواجه الفائز في هذا اللقاء فريق ريال مدريد بطل أوروبا، في الدور نصف النهائي.

مواجهة

يواجه بطل كأس كوبا ليبرتادوريس أحد فرق العين أو تيم ويلينغتون أو بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.