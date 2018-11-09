الأولمبياد.. حلم يداعب الأولمبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

بدأ الأبيض الأولمبي مشوار تحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، من خلال المران الجاد على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، تحت إشراف المدرب ماسيج سكورزا، حيث من المقرر أن يشارك المنتخب في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات قوية، حيث ستكون أول مباراة أمام الكويت يوم 14 نوفمبر الجاري والمباراة الثانية يوم 17 مع أوزبكستان، وتختتم مباريات الدورة بلقاء اليابان يوم 20.

فيما أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، منتخبنا في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات السعودية والمالديف ولبنان، وتقام التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس 2019، على أن تحل مباريات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الوطني في ضيافة المملكة العربية السعودية، ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء نظيره اللبناني في 22 مارس 2019، على أن يواجه بعد 48 ساعة وفي ثاني مبارياته نظيره المالديفي، قبل أن يختتم الأبيض مبارياته في 24 من الشهر ذاته بلقاء صاحب الضيافة شقيقه المنتخب السعودي.

قرعة صعبة

وعن تجمع المنتخب وطموحاته المستقبلية وقرعة التصفيات الآسيوية قال جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي، إن الاستعدادات نحو تحقيق طموح اجتياز التصفيات الآسيوية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو بدأت بجدية، ورغبة قوية من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق شرف الوصول إلى الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ الإمارات الكروي، وأعتقد أن الجيل الحالي من اللاعبين الذي حقق برونزية الأسياد لديه حماس كبير ورغبة في تحقيق شرف المشاركة في الأولمبياد للمرة الثانية.

ويضيف مدير منتخبنا الأولمبي قائلا: إن قرعة التصفيات الآسيوية جاءت متوازنة بعد أن أوقعت المنتخب في مجموعة تضم منتخبات السعودية والمالديف ولبنان، وأقولها من الآن القرعة صعبة، والفوارق بسيطة بين المنتخبات، وأحذر من ترديد أن المجموعة سهلة، وهنا أقول الصعوبة تأتي من سهولة المباريات، وعلينا احترام الفرق المشاركة وعمل ألف حساب لكل مباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط واجتياز التصفيات، ولعل الدورة الودية التي سيشارك فيها المنتخب تكون بمثابة إعداد واحتكاك جيد للفريق قبل التصفيات.

محطة الأولمبياد

من جهته قال محمد شاكر لاعب منتخبنا الأولمبي ونادي عجمان إن أمنية الجيل الحالي من اللاعبين هو تحقيق الانتصار سعيا للوصول إلى محطة أولمبياد طوكيو، ولعل فوز المنتخب ببرونزية الأسياد يكون حافزا ودافعا للاعبين لاجتياز التصفيات المقبلة، وأضاف قائلا إن المنتخب يضم بين صفوفه العديد من العناصر الشابة الموهوبة التي تملك الرغبة في مواصلة تحقيق الإنجازات للوطن.

فرصة

أوضح عبد الرحمن العامري حارس المنتخب والفجيرة، أن الدورة الدولية الودية، ستكون فرصة لزيادة خبرات وانسجام اللاعبين بعد ضم عدد من العناصر الموهوبة من منتخب الشباب.