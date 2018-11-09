650 ألف يورو مكاسب الجزيرة من رحيل كايزر

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

جرت الرياح بما لا يشتهي الجزيرة، بعدما فضل المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر فسخ تعاقده، بناء على عرض مغر تلقاه من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليدشن مرحلة جديدة في مشواره التدريبي، مفضلاً قيادة ناد أوروبي.

وكان سبورتينغ لشبونة قد توصل إلى اتفاق مع كايزر قبل أسبوع لتدريب الفريق، وتحدث كايزر مع إدارة الجزيرة قبل مباراة الوصل التي فاز بها 2/‏0 في الجولة 9 الماضية للدوري، وقد حاولت الإدارة إقناعه بالبقاء لكنه تمسك بالرحيل، وتفضيله خوض تجربة احترافية في أوروبا. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان الرياضي» بأن قيمة الشرط الجزائي المدفوع لنادي الجزيرة 650 ألف يورو، وسيتحمل دفع المبلغ سبورتينغ لشبونة. وأجرى كايزر حصة تدريبية أخيرة أمس، حرص فيها على توديع اللاعبين، وسيتولى دايمون هيرتوج مساعد المدرب قيادة الفريق غداً، استعداداً لمواجهة النصر في كأس الخليج الاثنين، وذلك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب ينتمي للمدرسة الهولندية.

ويرجع تمسك الجزيرة وجماهيره بالمدرب الراحل لأنه حقق نتائج مميزة مع الفريق، وكان قريباً من اللاعبين، واستطاع أن يوظف إمكانياتهم بشكل جيد، وحقق الانسجام المطلوب، مع تمسكه بالأسلوب الهجومي، وتقديم كرة جميلة، ولذلك انعكست هذه الأمور على نتائج الفريق الذي يحتل مركز الوصافة بـ19 نقطة وبفارق نقطتين مع الشارقة المتصدر.