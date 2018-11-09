التركيز سلاح الأبيض في تدريبات ند الشبا

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

يدخل الأبيض مرحلة التركيز خلال تدريباته المتواصلة في ند الشبا، استعداداً للظهور الأول أمام الجماهير المحلية، خلال لقاءي بوليفيا يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب مكتوم بن راشد في استاد نادي شباب الأهلي بالممزر، وفي هذه المناسبة يوجه اتحاد الكرة الدعوة للجماهير لحضور المباراة والتي سيكون حضورها بالمجان، من أجل دعم وتشجيع اللاعبين في أول ظهور للأبيض محلياً، فيما تجري الترتيبات للقاء الودي الثاني أمام منتخب مصر يوم 20 من الشهر نفسه على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة.

وانضم أول من أمس إلى التدريبات الثنائي سيف راشد لاعب الشارقة، ومحمد مرزوق لاعب شباب الأهلي اللذان حلا بديلين للمصابين خلفان مبارك لاعب فريق الجزيرة، وإسماعيل أحمد لاعب العين اللذين يستكملان علاجهما في ناديهما، فيما واصل ريان يسلم لاعب العين تدريباته العلاجية إثر الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه العين الأخيرة أمام بني ياس، ومن المقرر أن ينضم اللاعبان إلى زملائهما خلال تدريبات اليوم لتكتمل صفوف الأبيض.

خطة اللعب

ويركز المدرب الإيطالي زاكيروني على العمل التكتيكي خلال التدريبات المتواصلة، ووظائف اللعب سعياً للتطبيق الصحيح لخطة اللعب التي سوف ينتهجها خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على التوازن في الأداء سواء في الدفاع أو الهجوم، وبما أن هناك شبه استقرار على اللاعبين المدافعين في صفوف الفريق بعد عودة محمد مرزوق، فإن تركيز المدرب في تعزيز الشق الهجومي، خاصة وأن المنتخب في حاجة إلى تحقيق الفوز خلال المباريات الآسيوية، صحيح هناك عجز واضح في لاعبي الهجوم بعد إصابة عموري وخليل، ولكن الثقة كبيرة في باقي اللاعبين لتعويض النقص مع بداية عهد جديد لكرة الإمارات.

وجوه شابة

وسيعيد المدرب النظر في تشكيل اللعب، لتفادي حالات الإصابات المتعددة، وستكون مباراتا بوليفيا ومصر المؤشر لما ستكون عليه الأمور خلال النهائيات الآسيوية، ومن المتوقع أن يدفع زاكيروني بعدد من الوجود الجديدة بهدف تأهيلها للمشاركة الآسيوية، واكتساب مزيد من الخبرات، خاصة بعد تألق تلك الوجوه مع فرقها خلال منافسات دوري الخليج العربي في الفترة الماضية.

ويبذل الجهاز الإداري سواء من لجنة المنتخبات أو المنتخب جهوداً إدارية لرفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم خلال الفترة الحالية، حيث إن إعداد المنتخب لا يقتصر على العمل الفني داخل المستطيل الأخضر، وإنما لابد من العمل على رفع معنويات اللاعبين وتجهيز اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى المنتخب حديثاً، من أجل مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة بكل تحدياتها، ولعل حرص عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة المنتخبات وهشام الزرعوني ومحمد بن هزام وحسن سهيل في الحضور اليومي يعتبر نوعاً من أنواع التشجيع ورفع المعنويات.

تكاتف الجماهير

من جهة أخرى طالب أحمد برمان لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين، بضرورة تكاتف الجماهير خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم وتشجيع اللاعبين وزيادة حماسهم لمواجهة متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة التي تشهد المشاركة في نهائيات آسيا 2019، وقال إن الجمهور هو الدافع للاعبين داخل وخارج الملعب ونأمل أن نرى ذلك على أرض الواقع خلال المباراة الودية المقبلة أمام بوليفيا، والتي تعتبر أول ظهور للمنتخب بعد مرحلة المعسكرات الخارجية في الفترة الماضية.

وأشار أحمد برمان إلى أن بعض الجماهير عاتبة على المنتخب بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، ونقول لهم من حقكم الغضب ونحن أيضاً غاضبون لأن هذا يعتبر حلم جيل من اللاعبين، ولكننا الآن أمام تحد جديد وهو المنافسة على لقب كأس آسيا التي ستقام على ملاعبنا، وبين جمهورنا الذي نعتبره اللاعب الرئيسي والداعم الأكبر للمنتخب ونأمل أن يدعم اللاعبين بكل قوة خلال منافسات تلك البطولة المهمة.

16

ينتقل معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً في دبي إلى العاصمة أبوظبي عقب مباراة الفريق أمام بوليفيا يوم 16 من الشهر الجاري، حيث يستكمل المنتخب معسكره في العاصمة أبوظبي استعداداً لمواجهة منتخب مصر الودية يوم 20 من الشهر نفسه.