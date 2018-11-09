احتجاج ظفراوي على التحكيم في دوري الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعادل فريقا النصر والظفرة 2-2 في قمة دوري الصالات التي شهدت احتجاجاً على التحكيم من قبل إدارة شركة الظفرة للألعاب الرياضية، بعد أن تم طرد لاعبين من الظفرة ومدير الفريق في الشوط الأول من المباراة، وفاز البطائح على شباب الأهلي 3-1 ليرفع الظفرة رصيده إلى 6 نقاط والنصر إلى 5 نقاط ورفع البطائح رصيده إلى 5 نقاط وتجمد شباب الأهلي في 4 نقاط.

بدأت الاحتجاجات الظفراوية على التحكيم بعد مرور دقيقتين من المباراة، عندما طرد الحكم اللاعب حمد الشامسي، وتواصل الأداء سجالاً بين الفريقين، ويسجل للظفرة حمدان الكثيري هدف السبق في المباراة ويرد عليه محمد عبيد بهدف التعادل، ويتم طرد حمدان الكثيري الذي حصل على بطاقتين صفراويين خلال اقل من دقيقتين، وتم طرد مدير الظفرة فيصل عبدالله أيضاً، وفي الشوط الثاني يسجل أحمد خليل هدف الترجيح للنصر وينجح هلال عبدالله في إدراك التعادل 2-2، واحتجت إدارة نادي الظفرة متمثلة في مرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للنادي، وحسن الحمادي عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق على قرارات التحكيم باحتجاج رسمي تم تسليمه إلى اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، ومن المنتظر أن تكون اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ناقشت احتجاج شركة الظفرة للألعاب في اجتماعها الذي عقدته امس في مقر اللجنة.

ونجح فريق نادي البطائح في تحقيق فوزه الأول في الدوري وجاء على حساب مستضيفه شباب الأهلي 3-1 وتبادل تسجيل أهداف المباراة عبدالله كرمستجي ونوفل الطائي هدفين واحتفل لاعبو فريق نادي البطائح بالفوز الأول وتلقوا التهاني والتبريكات من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.