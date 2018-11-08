فرحة عارمة تجتاح الإمارات بإلغاء تشفير الدوري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توالت ردود الأفعال السعيدة بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الحالي، فقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير مباريات الدوري يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة وحرصهم على تحقيقها الانتشار الأوسع، من خلال قنواتنا الرياضية الفضائية المفتوحة.

في الوقت الذي أكدت ميّ أحمد سلطان الجابر عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن للقرار عدة جوانب ايجابية، فهو عنوان لكرم وانسانية القيادة، كما أنه سيعزز من دعم التواجد في الميادين الرياضية سواء عن طريق ممارسة الرياضة أو الحضور الجماهيري، لأن الثقافة الرياضية ستجد مكانها في المنازل من خلال القنوات المفتوحة.

ومن جانبه أكد علي محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن القرار أثلج صدور الجميع، وقال البدواوي: القرار السامي سيسهم في إعادة نشر رياضة الإمارات بلا حدود، والتسويق لدورينا على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

وأضاف البدواوي لـ«البيان الرياضي»، إن القرار يترجم الفكر النير والرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة، من أجل الارتقاء برياضة الإمارات عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث إن التشفير حرم شريحة عريضة من الجمهور والشارع الرياضي من الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم في الإمارات.

فرحة الساحل الشرقي

كما أبدى القيادات الرياضية بالساحل الشرقي ارتياحهم للقرار، وناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة سعادته بالقرار قائلاً: أتمنى أن ينعكس ذلك على تطور كرتنا المحلية والتي ستحظى بمتابعة أكبر داخلياً وخارجياً بعد إلغاء قرار التشفير الذي حد كثيراً من تطور دورينا في السنوات الماضية، وأعتبر أن إلغاء التشفير انطلاقة جديدة لدورينا.

متابعة ومعايشة

كما ثمن محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي، موضحاً أن القرار سيعزز قيمة المشاهدة للمباريات ويرفع عدد المتابعين داخل وخارج الدولة.

وأضاف الشمسي: يجب أن نفكر في الطريقة المناسبة للاستفادة من القرار بما يعزز مسيرة التطور من خلال آليات عدة، إلى جانب الاهتمام بالجوانب التسويقية والبحث عن الخيارات المناسبة لتفعيل البرامج الخاصة بالجماهير، ونحن في نادي الإمارات، متفاعلون مع كل المعطيات التي تؤدي إلى تطوير بطولة الدوري انطلاقاً من دوره الرياضي الذي يتسق مع أهداف النادي.

عهد جديد

أما اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس فوصف القرار بأنه يمثل عهداً جديداً لدوري الخليج العربي ويسهم في تطويره والترويج له بشكل كبير. وأضاف: القرار جاء في وقت مناسب جداً لأننا ما زلنا في بداية الموسم الكروي، ويتيح فرصة كبيرة لكل الجماهير ومحبي كرة القدم لمتابعة المباريات سواء داخل الدولة أو خارجيها.

ومن ناحيته عبر خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن فرحته الكبيرة بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإلغاء تشفير المباريات، وقال الجرمن: إن الفوائد كبيرة لهذا القرار فهناك شريحة كبيرة من الناس كانت تجد صعوبات في مشاهدة ومتابعة المباريات سواء كانوا نزلاء المستشفيات أو كبار السن أو من هم خارج الدولة وأصدقاء وأقارب المحترفين الأجانب في مختلف الدول، وهذا القرار التاريخي أوجد الحل السريع لكل هذه الشرائح.

بدوره أشار سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي إلى أن جماهير دوري الهواة عانت كثيراً في السنوات الماضية من تشفير دورينا، مشيراً إلى أن قرار الإلغاء أثلج صدور الجميع وسيدفع لمزيد من متابعة ومعايشة الدوري.

تفاعل

أما وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين فقال إن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسعد عشاق دورينا داخل وخارج الإمارات، مؤكداً أنه سيفتح المجال للمزيد من الجماهير للتفاعل مع مسابقات اللجنة.

ومن جانبه قال عبد الرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية: «بناء على هذا القرار ستقوم قنوات دبي الرياضية بإعادة ترتيب أوراقها، والتكثيف من البرامج التي تخدم أكبر شريحة من المتابعين، بعد أن حرم التشفير شريحة كبيرة من المتابعين في العالم من متابعة دورينا خلال السنوات الماضية ما أثر علي شعبية المسابقة وترويجها العالمي.