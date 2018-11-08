احتواء أزمة التحكيم وعزم على تدارك الأخطاء

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

احتوت لجنة الحكام الأزمة، التي شهدتها خلال الأيام الماضية، بسبب اختلاف بعض الأعضاء مع المدير الفني، حيث تم تهدئة الموقف، نظراً لعودة جولات دوري الخليج العربي، بعد فترة قصيرة وقرب انطلاقة دوري الدرجة الأولى وصعوبة التغيير خلال الفترة الحالية، ووعد رئيس اللجنة بمناقشة بعض وجهات النظر، التي طرحت على اجتماع مجلس الإدارة خلال الجلسة المقبلة، لإيجاد حلول لها تسهم في رقي عمل اللجنة وتطور مستوى قضاة الملاعب.

وشهد الاجتماع تصفية بعض الاختلافات بين الأعضاء وترضية النفوس، وتعاهد الجميع على بدء صفحة جديدة، بما يخدم التحكيم خلال الفترة المقبلة.

وحضر عدد من أعضاء اللجنة ورشة العمل التي عقدت أمس لحكام تقنية الفيديو، التي تم خلالها مناقشة الحالات التي شهدتها منافسات دوري الخليج العربي وتحليلها، والاتفاق على توافق وجهات النظر سعياً لخروج القرارات التحكيمية بشكل قوي، يعزز من عمل الأندية وفرقها الكروية.