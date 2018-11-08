الجزيرة يستعد لمواجهة النصر

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

يعود فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إلى تدريباته الاعتيادية اليوم، بعدما حصل على راحة أمس، عقب الفوز الثمين على الوصل 2 - 0 في الجولة 9 للدوري.

وأغلق الفريق ملف الدوري، ويكثف تحضيراته لمنافسات كأس الخليج العربي، عندما يلتقي النصر الاثنين المقبل ضمن مباريات المجموعة الثانية، ويتصدر النصر المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، يليه العين بالرصيد نفسه، والجزيرة ثالثاً بـ 7 نقاط، والأخيران لعبا 4 مباريات.

وكشف أحمد سعيد المرزوقي المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بالنادي عن طبيعة الإصابات التي يعاني منها قائد الفريق علي خصيف وثنائي الدفاع خليفة النوبي ومحمد العطاس، التي أبعدتهم عن المشاركة في المباراة الأخيرة ضد الوصل.

وقال أحمد سعيد: القائد علي خصيف شعر ببعض الآلام في المباراة ضد دبا الفجيرة لكنه تحامل على نفسه وأكمل المباراة، وقد كشفت الفحوصات الطبية عن تعرضه لإصابة عضلية يستغرق علاجها أسبوعين.

وأضاف: بالنسبة لخليفة الحمادي تعرض لإصابة في الركبة اليمنى وهي ليست بالخطيرة وسيكون لائقا للعب بعد عشرة أيام، أما محمد العطاس فقد أصيب في أربطة الركبة اليمنى وسيتعافى خلال أسبوعين.