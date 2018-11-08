بن غليطة يتمنى الشفاء العاجل لعموري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمنى المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام وكافة أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني ونادي الهلال السعودي عمر عبدالرحمن الذي خضع قبل أيام لعملية جراحية ناجحة بالرباط الصليبي، والتي أجريت في مدينة برشلونة الإسبانية تحت إشراف الطبيب رامون كوجات.

وأكد رئيس الاتحاد وأعضاء المنتخب الوطني ثقتهم بعودة النجم عمر عبدالرحمن أحد أبرز المواهب الكروية في القارة الآسيوية إلى الملاعب بعد فترة التأهيل التي سيخضع لها في أحد المراكز المتخصصة في مدينة برشلونة.

كما ثمن اتحاد الكرة وأعضاء المنتخب الوطني مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بتوجيهه لإدارة نادي الهلال بمعالجة نجم منتخبنا عمر عبدالرحمن بأفضل المستشفيات ومتابعته المستمرة لحالته الصحية بعد إجراء العملية.

وكان عمر عبدالرحمن قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.