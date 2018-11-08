«الأولمبي» مع السعودية ولبنان في تصفيات طوكيو 2020

المصدر: Ⅶ كوالالمبور - البيان الرياضي

سُحبت صباح أمس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث حضر من جانب منتخبنا الأولمبي مترف الشامسي مدير المنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، ولبنان، والمالديف، فيما ضمَّت المجموعة الأولى منتخبات قطر، وعُمان، ونيبال، وأفغانستان، والمجموعة الثانية منتخبات فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، وسريلانكا، والثالثة منتخبات العراق، وإيران، وتركمنستان، واليمن، والخامسة منتخبات الأردن، وسوريا، وقيرغستان، والكويت، والسادسة منتخبات أوزبكستان، وطاجكستان، والهند، وباكستان، والسابعة منتخبات كوريا الشمالية، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ومنغوليا، والثامنة منتخبات كوريا الجنوبية، وأستراليا، وكمبوديا، والصين تايبيه، والتاسعة منتخبات اليابان، وماينيمار، وتيمور الشرقية، وماكاو، والعاشرة منتخبات ماليزيا، والصين لاوس، والفلبين، والحادية عشرة منتخبات فيتنام، وتايلاند، وإندونيسيا، وبروناي.

وتقام التصفيات للفترة من 22 إلى 26 مارس 2019، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات المجموعة الرابعة.

وأدى المنتخب الأولمبي أمس، أول حصة تدريبية له على ملعب ذياب عوانة في دبي، بمشاركة 19 لاعباً، استعداداً للبطولة الودية الدولية، التي تقام في دبي خلال الفترة من 14 حتى 20 الجاري، ضمن تحضيراته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

واعتذر عن عدم حضور التدريب كل من لاعبي الوحدة محمد هلال راشد ومحمد راشد الحمادي وخالد الظنحاني، وأيضاً لاعب حتا راشد سالم لظروف مرضه، وكذلك لاعبي النصر جاسم يعقوب وشباب الأهلي إسماعيل طارق بداعي الإصابة.

ويشارك الفريق في دورة ودية دولية، يلعب فيها أمام الكويت 14 من الشهر الجاري، وأوزبكستان 17 منه، ويختتم الدورة بلقاء اليابان يوم 20.