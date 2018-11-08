سالم سعيد: تجاهل ملاحظات حكم الفيديو ظلم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي-Ⅶ إعداد: العوضي النمر

شكلت أحداث تجاهل ملاحظات حكم الفيديو محور الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وعنها يقول خبير التحكيم سالم سعيد، لقد وضح أمام الجميع عدم وجود تعاون بين حكم الساحة وزميله حكم الفيديو، ما يعد إجحافاً بحق الفرق، وأصبح هناك اعتقاد بأن تقنية (VAR) أو (الفار)، هي العقبة في الوصول إلى القرار الصحيح مع أن ممارسة بعض الحكام هي التي تفقد التقنية قيمتها، ولذلك لا بد من وقفة لتدارك العديد من السلبيات التي برزت خلال الجولات الماضية، ويضيف الخبير سالم سعيد قائلاً: من الواجب على لجنة الحكام التركيز على إعداد وتجهيز وتدريب حكم الفيديو بشكل جيد سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة، وإعطاء وجهة نظر سليمة تعزز من قيمة وأهمية التقنية في الشارع الرياضي، وأما عن أداء الحكام خلال الجولة فإن الأداء جاء متذبذب المستوى، البعض ظهر بصورة طيبة والبعض الآخر لم يحالفه التوفيق ويحتاج إلى جهد إضافي من لجنة الحكام، وفي كل الحالات لا بد من توفير مزيد من التفاهم والتجانس بين حكم الفيديو والساحة، والسعي إلى توفير كوادر تكون قادرة على التميز في تقدير المخالفات.

الشارقة × كلباء

وعن أبرز الملاحظات عن أداء الحكام في الجولة التاسعة يقول سالم سعيد: في لقاء الشارقة وكلباء، حدث دخول قوي من لاعب الشارقة ماجد سرور على مهاجم كلباء تومي داخل منطقة الجزاء، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لكلباء وقام حكم الفيديو بالتنبيه، ولكن الحكم رفض الذهاب للشاشة لمشاهدة اللعبة، وأصر على عدم احتساب ركلة جزاء مستحقة، وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء على الشارقة مع إنذار عبدالله غانم مع أن التدخل طبيعي على الكرة، والغريب أن الحكم كان قريباً من اللعبة واحتسب قرارا خاطئاً دون تدخل من حكم الفيديو.

العين × بني ياس

وفي لقاء العين مع بني ياس، احتسب الدولي سلطان عبد الرزاق ركلة جزاء على بني ياس نتيجة لمس اللاعب عبد السلام للكرة، وإن كام اللمس قد تم من خارج المنطقة، وتدخل حكم الفيديو لتصحيح الخطأ، وبرز تعاون الحكم وتراجع عن قراره، وتغاضى الحكم عن ركلة جزاء للعين نتيجة عرقلة روبسون لاعب بني ياس لزميله بالعين جمال معروف، كما تغاضى عن ركلة أخرى لبني ياس نتيجة لمس بندر الأحبابي للكرة.

شباب الأهلي × الإمارات

وفي مباراة شباب الأهلي والإمارات، احتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات، نتيجة لمس إسماعيل الحمادي للكرة بيده، مع أن اللمس من غير تعمد لقصر المسافة عند ارتداد الكرة.

عجمان × دبا الفجيرة

وفي مباراة عجمان ودبا الفجيرة، منح الحكم بطاقة صفراء للاعب دبا أحمد خميس نتيجة دخول عنيف على لاعب عجمان فاندر، وتدخل حكم الفيديو وتعاون معه حكم الساحة ومنح اللاعب بطاقة حمراء مستحقة، وشهدت المباراة لمسة يد على لاعب عجمان مامي وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح دبا، وتدخل حكم الفيديو ومن سوء حظ الحكم أن الكهرباء انقطعت عن الجهاز فتوقف اللعب 6 دقائق ثم عاد بعد عودة الكهرباء ليصر على قراره بعدم الاحتساب.

ملاحظة

يقول سالم سعيد إن ما حدث في مباراة عجمان ودبا الفجيرة حينما انقطعت الكهرباء عن جهاز تقنية الفيديو وتعطل اللعب 6 دقائق كاملة، إنما هو درس أمام الشركة المنفذة ولجنة الحكام لتجهيز البدائل السريعة في مثل هذه الحالات الطارئة.

الأفضل

يستحق الحكم الدولي محمد عبدالله، نيل لقب الأفضل خلال الجولة التاسعة، بعد أن نجح في إدارة مباراة الجزيرة مع الوصل بشكل جيد، وكان تركيزه عالياً مما سهل مهمته، وكان تعاونه مع الطاقم المساعد طيباً، لذلك خرجت قراراته متميزة.