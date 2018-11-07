منتخبا الأولمبي والسعودية ولبنان والمالديف في مجموعة واحدة بتصفيات كأس آسيا

المصدر: وام

أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي سحبت اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية، ولبنان، والمالديف.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس 2019، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات المجموعة الرابعة في حين يفتتح منتخبنا الأولمبي مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره منتخب لبنان يوم 22 مارس، فيما يواجه منتخب المالديف في المباراة الثانية يوم 24 مارس على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة شقيقه المنتخب السعودي يوم 26 مارس 2019.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم تقسيمها على منطقتين : غرب آسيا ( الغرب والجنوب والوسط ) بمشاركة 24 منتخبا، وشرق آسيا ( الشرق وآسيان ) بمشاركة 20 منتخبا، حيث تم توزيع منتخبات منطقة غرب آسيا على 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، أما في منطقة شرق آسيا فتم تقسيم المنتخبات على 5 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتتنافس المنتخبات المشاركة في التصفيات على الفوز بالبطاقات الـ 15 المؤهلة للنهائيات التي تقام مطلع العام 2020 في إحدى الدول التي سيتم اختيارها لاحقا، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المستضيفة للنهائيات على إحدى بطاقات التأهل المباشر للنهائيات، فإن خامس أفضل فريق يحصل على المركز الخامس سوف يتأهل لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة.