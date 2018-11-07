الجزيرة يودع كايزر

المصدر: ابوظبي- محمد محسن

أنهت شركة الجزيرة لكرة القدم علاقتها مع الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة، دون الإعلان رسمياً، وذكر محمد سيف السويدي رئيس شركة كرة القدم على حسابه الشخصي بتويتر " شكرا كايزر، أتمنى لك التوفيق" وكانت الصحافة البرتغالية قد أكدت قبل أيام تولي كايزر مهمة تدريب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وعقب المدرب نفسه بأنه تلقى عرضاً شفهياً من سبورتنغ لشبونة وسيتخذ القرار المناسب.

وتشير المصادر بأن فيرسلاين مساعد المدرب ومواطنه سيتولى مهمة تدريب الفريق، لحين أخذ التدابير اللازمة بالتعاقد مع مدير فني جديد، وقد حقق كايز نتائج جيدة مع فخر أبوظبي وضعته في الترتيب الثاني للدوري ب 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر 21 نقطة، ولم يخسر خلال 9 جولات في الدوري، فقد حقق الفوز 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات.