الأبيض يخسر أمام مصر في شاطئية القارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

خسر منتخبنا ضربة البداية في بطولة هواوي لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية على يد نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لحساب الجولة الأولى.

فيما استهل المنتخب البرازيلي مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على أسبانيا 5-2.وتقام بطولة كأس القارات تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم حتى 10 نوفمبر الجاري.

البرازيل وأسبانيا

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة التي جمعت منتخبي البرازيل وأسبانيا، فقد جاءت في طريق مفتوح لمصلحة حامل اللقب الذي لم يجد أي صعوبة في انتزاع النقاط الثلاث.

وجاءت أهداف المنتخب البرازيلي عن طريق كل من لوييز البرتو، «هدفين»، وبيريانو دي سيلفا، «هدفين»، وردريغو سواريز، هدفاً بواقع هدفين في الشوط الأول، واثنين في الشوط الثاني وهدفاً في الشوط الثالث، بينما جاء هدفا أسبانيا عن طريق سواريز موليانو، ولوراينز غوميز، بواقع هدف في كل شوط.

وحضر الأسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر وعائلته، المباراة، مؤكداً عشقه لكرة القدم الشاطئية، وقال إنه مارسها لسنوات طويلة في أسبانيا قبل احتراف كرة القدم العشبية وأن لديه العديد من الأصدقاء من اللاعبين السابقين للمنتخب الأسباني.

وعبر لاعب النصر عن حزنه لخسارة منتخب بلاده في الجولة الأولى، متمنياً أن يتدارك في الجولتين المقبلتين أمام الإمارات ومصر، مشيراً إلى أن بطولة كأس القارات فرصة إضافية للاستمتاع بالفعاليات الرياضية المتنوعة في دبي.

الإمارات ومصر

فاجأ الفراعنة منتخبنا بهدف سريع منذ الثانية الأولى للمباراة اختطفه أحمد الشحات، من تسديدة قوية من وسط الملعب عقب ضربة البداية مباشرة، ورد الأبيض بواسطة وليد بشر ووليد محمد ومحمد مفتاح لكن تماسك الدفاع المصري حال دون الوصول إلى مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

ونزل الأبيض بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني وتمكن من معادلة النتيجة بعد 24 ثانية من أقدام علي محمد، وواصل منتخبنا أداءه القوي وحصل على بعض الفرص الخطرة التي نجح المنتخب المصري في إبعادها إلى الركنية.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الشـوط الثاني سيطرة واضحة لمنتخبنا لكن الحظ لم يحالفه ليحسم التعادل بهدف لمثله نتيجة الشوط الثاني. وارتكب منتخبنا أخطاء دفاعية قاتلة في الشوط الثالث كلفته تلقيه هدفين بواسطة هيثم عاطف ومحمد عبد النبي حسم بهما المنتخب المصري المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

برنامج

تستمر المنافسات اليوم، حيث يلتقي في الساعة الرابعة والربع منتخب مصر مع منتخب البرازيل، كما يلتقي منتخب أسبانيا مع منتخبنا الوطني في الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي منتخب روسيا مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية، ويلتقي منتخب تاهيتي مع منتخب إيران في الساعة الثامنة مساء.