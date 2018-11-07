وليد عباس: تعافيت من الإصابة ومتحفر للتألق في كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب وليد عباس مدافع شباب الأهلي، عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، بعد استدعائه من قبل الإيطالي زاكيروني مدرب «الأبيض» مساء أول من أمس، للمشاركة مع منتخبنا في معسكر دبي الذي انطلق في ند الشبا أمس، وخوض وديتي منتخبي بوليفيا ومصر يومي 16 و20 نوفمبر الجاري.

وذلك بعدما غاب عن آخر تجمعين لمنتخبنا الوطني، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب الأهلي والجزيرة، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.وقال وليد عباس: «تعافيت من الإصابة ومتحفز للتألق في كأس آسيا».

الكبير والصغير

وأضاف :أتمنى أن أتوفق في عودتي الجديدة لمنتخبنا الوطني، بعدما تغيبت عن آخر تجمعين للمنتخب بسبب الإصابة، إلى جانب أن التجمعين الأخيرين الحالي والمقبل، هما الأهم لدى اللاعبين والجهاز الفني، لأنه سيتم في ضوئهما اختيار القائمة الممثلة للدولة في كأس آسيا في الإمارات أوائل العام المقبل، وبالتأكيد شرف كبير لأي لاعب، أن يمثل بلده في محفل وحدث قاري مهم مثل البطولة الآسيوية».

تحدث وليد عن فرصة «الأبيض» في نهائيات كأس آسيا بقوله: «حظوظ جميع المنتخبات متساوية في تلك البطولة القارية، لأنه لم تعد هناك فرق كبيرة وأخرى صغيرة، والجميع تابع كأس العالم الأخيرة في روسيا، ورأينا وصول منتخب كرواتيا غير المتوقع إلى المباراة النهائية، بل كان قريباً للغاية من الفوز بالبطولة، وبالتالي ليس مستبعداً أن تشهد كأس آسيا المقبلة، مفاجآت من بعض المنتخبات المشاركة».

المعنويات العالية

أشار وليد عباس، إلى أن عودته لصفوف المنتخب، تتواكب مع معنويات عالية لديه، بعدما نجح مع فريقه شباب الأهلي، بالفوز على فريق الإمارات 2-1 مساء أول من أمس، وصعود الفريق لاحتلال المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي.

وقال: «معنوياتي عالية، بعدما حققنا الفوز على فريق الإمارات، وهو منافس صعب، لأنه كان يحتاج الفوز بشدة في الجولة التاسعة، لتدارك موقفه الحرج في ترتيب الدوري، وما يسعدني أيضاً، أن مستوى شباب الأهلي، يتطور والأداء يتحسن من جولة لأخرى».

تابع مدافع شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني، قائلاً: «وصول شباب الأهلي إلى المربع الذهبي في ترتيب الدوري، مهم في المرحلة الحالية، لأنه يجب أن تكون قريباً من المتقدمين للبقاء في دائرة المنافسة، ونحن نتمنى الاستمرار على نفس الأداء والمستوى في المباريات المقبلة،.

ونواصل تحقيق النتائج الإيجابية، بعدما جمعنا 10 نقاط من 4 مباريات، مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، والقريب جداً من لاعبي الفريق، وهو ما ساعدني على استعادة مستواي بعد الإصابة، والعودة لتشكيلة منتخبنا الوطني».

من المقرر استمرار المعسكر الداخلي حتى 20 نوفمبر الجاري، ويأتي ضمن المرحلة قبل الأخيرة من التحضيرات لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، وتم توزيعها على 6 مجموعات، ويلعب منتخبنا الوطني مستضيف البطولة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين.

احترام

أعرب محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، عن احترامه لقرار الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، بقيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، بعد استبعاده عن قائمة «الأبيض» لمعسكر دبي.

وأشار إلى أن الغياب، لأسباب فنية رغم جاهزيته الفنية والبدنية، وتألقه في التسجيل مع شباب الأهلي في الفترة الأخيرة، وأكد إصراره على العودة إلى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة، ونيل شرف المشاركة مع «الأبيض» في النهائيات الآسيوية.