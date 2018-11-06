ماجد عبد الله يشارك في المهرجان المدرسي لكأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك ماجد عبد الله أسطورة كرة القدم السعودية سفير بطولة كأس آسيا «الإمارات» 2019 طلبة المدارس في دبي، في فعاليات المهرجان المدرسي الترويجي للبطولة، لتحفيز الطلبة على التفاعل مع الحدث القاري الكبير، ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة، لتجسيد الأثر الإيجابي لاستضافة البطولة لمجتمع الإمارات.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الكروية التفاعلية، حيث اختبر عشرات الطلبة مهاراتهم الكروية بمشاركة ماجد عبد الله، وشاركوا في الجلسة الحوارية مع الأسطورة السعودية، وتحدث خلالها حول مشواره الكروي وأهدافه السبعين في مسيرته مع المنتخب السعودي، وكيف تمكن من اقتناص لقب أفضل لاعب في القارة الآسيوية 3 مرات.

إشادة

وأعرب ماجد عبد الله عن سعادته بالمشاركة في المهرجان المدرسي، مشيداً بدور اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة في نشر الوعي المجتمعي حول الرياضة وترسيخ رسالة البطولة في نفوس الصغار لتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الحدث.

وقال تحظى كرة القدم بقوة تأثير كبيرة في مختلف المجتمعات، وتسهم هذه الفعاليات المجتمعية في دعم أهداف البطولة واللجنة المنظمة والمساهمة بشكل إيجابي في نجاح استضافة البطولة، وأظهر المشاركون في المهرجان تفاعلاً وحماساً كبيرين، تدعم في مجملها تحقيق هدف البرنامج وإيصال رسالة البطولة للطلبة الصغار، وتحفيز طموحاتهم المستقبلية.

وثمن عارف العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا بمشاركة ماجد عبد الله في المهرجان المدرسي، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من جميع الجنسيات والثقافات ودعم رسالة البطولة في «استقطاب آسيا معاً»، وتضافر الجهود لتحقيق تطلعات الدولة بتنظيم النسخة الأفضل في تاريخ كأس آسيا.

وقال: تدعم الفعاليات المجتمعية خططنا الترويجية وجهودنا في تحفيز الحضور الجماهيري لمباريات البطولة، وتأكيد الدور الهام والحيوي الذي يلعبه المجتمع في إنجاح البطولة، ونتطلع إلى الاستفادة من قوة كرة القدم في توحيد المجتمعات الآسيوية على أرض الدولة، وتأكيد رسالتها للعالم في التسامح والتعايش، وتعزيز سمعتها كوجهة عالمية لأكبر وأرقى الفعاليات.

وأضاف: تعكس المنجزات المحققة على أرض الواقع قبل شهرين من انطلاق البطولة، مسار البرنامج الزمني التحضيري، وبما يجسد أهدافنا بتنظيم استثنائي مبهر للبطولة يشكل علامة راسخة في تاريخ بطولات آسيا، وبما ينسجم مع مكانة الدولة وإمكاناتها المميزة، حيث تسير الخطط وفق معدلات الإنجاز الموضوعة، والتي تشير إلى قدرتنا على تحقيق نجاح مذهل في تنظيم البطولة، وترك أثر مجتمعي بارز.

مشاركة

الجدير بالذكر أن كأس آسيا (الإمارات 2019) ستشهد مشاركة 24 منتخباً ما يجعلها النسخة الأكبر في تاريخ البطولة من حيث الفرق المشاركة، وأكبر فعالية رياضية تقام على أرض الدولة. وستشهد البطولة 51 مباراة خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير المقبل في 8 ملاعب موزعة ويمكن حجز تذاكر مباريات البطولة بسهولة عبر الإنترنت.

75000

يستهدف المهرجان المدرسي الوصول إلى 75000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء الدولة، وتحفيزهم على التفكير الإبداعي وتحسين مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم في حل المشكلات.