نهيان بن زايد: حريصون على تعزيز ريادة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة أفضل لاعبي الغولف في العالم، من رابطة محترفي الغولف والجولة الأوروبية، في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «التي تعود إلى نادي أبوظبي للغولف للعام الرابع عشر على التوالي، خلال الفترة 16 حتى 19 يناير 2019،.

كما كشف أن النسخة المقبلة ستقام ضمن جولات سلسلة رولكس، المصنفة ضمن الفئة الممتازة في أجندة الجولة الأوروبية العالمية، والتي ارتفعت قيمة جوائزها من 4 إلى 7 ملايين دولار أميركي.

وستشهد «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، عودة تومي فليتوود، بطل العالم مرتين، الحاصل على بطولة كأس رايدر، لمنافسة داستن جونسون، المصنف ثالثاً عالمياً في 19 جولة من بطولة رابطة محترفي الغولف، في واحدة من أكبر وأهم المواجهات خلال البطولة.

حيث يطمح فليتوود للمنافسة من أجل الظفر بلقب السنة الثالثة، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب غير الألماني مارتن كايمر في أعوام (2008، 2010، 2011)، كما لم يتمكن أي لاعب من الفوز بلقب «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، ثلاث مرات متتالية حتى الآن.

خطوة

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النجاح الجديد لخطط تعزيز المكانة العالمية للعاصمة أبوظبي، بانضمام «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي» إلى نخبة البطولات العالمية للغولف «سلسلة جولات رولكس الأوروبية».

مبيناً سموه أن هذه الخطوة تؤكد حرص مجلس أبوظبي الرياضي على استدامة النجاحات والمنجزات الرياضية، والسعي الدائم لتعزيز الريادة العالمية لدولتنا الحبيبة بكافة محاور خططنا الطموحة، للتأكيد أيضاً على رسالة الإمارات المنفتحة تجاه شعوب العالم بسلام ومحبة وتسامح.وقال سموه: «إن مشاركة نخبة لاعبي الغولف في العالم.

وانتقال البطولة لمصاف متقدمة، يعكس مسار الخطط المرسومة لاستمرارية نجاح استقطاب أهم الفعاليات الرياضية، وتسليط الضوء على أبوظبي كوجهة رياضية وعالمية حضارية، لا سيما بعد أن غدت منصة وملتقى لأهم بطولات العالم، بتنوع الرياضات، وبمشاركة نخبة الرياضيين، بجانب شراكاتها المتميزة مع مختلف المؤسسات والاتحادات والهيئات الرياضية العالمية، الأمر الذي يؤكد على مكانتها الرائدة في الحراك الرياضي الدولي».

رعاية

وأضاف سموه: «يمثل هذا النجاح تأكيداً مهماً على ما تتمتع به أبوظبي من بنى تحتية متميزة، وملاعب فخمة ومنشآت رياضية بأعلى مستوى، بجانب سمعتها المرموقة وانفتاحها بسلام بنسيج مجتمعها الذي يتعايش فيه مختلف الثقافات من عموم القارات، إضافة إلى ذلك المستوى التنظيمي وشراكات الرعاية والتغطية الإعلامية العالمية.

والنجاحات الكبيرة التي سجلتها كافة البطولات الرياضية العالمية، التي تقام في أبوظبي، في ظل المؤشرات الاقتصادية والإعلامية والسياحية الكبيرة للعاصمة. ورحّب سموه بالنجوم الأبطال والنخبة المشاركين في البطولة بحلتها الجديدة، التي ستقام عليها في العام المقبل، متقدماً سموه بالشكر والتقدير لكافة الرعاة والجهات الداعمة، للوصول بالبطولة إلى هذه المكانة المرموقة، التي تليق بسمعة ومكانة الإمارات المتقدمة في العالم.

قيمة

من جهته، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بانضمام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي لسلسلة رولكس الأوروبية، ما يؤكد على مكانة وقيمة البطولة، ونجاحها الجديد في مشهد بطولات الغولف العالمية الشهيرة، حيث استطاعت أبوظبي، برؤيتها «عاصمة الرياضة العالمية»، أن تكون الوجهة المفضلة لأهم الفعاليات الرياضية العالمية الشاملة لكافة الرياضات.

وذلك عبر شراكتها الوثيقة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.بدوره، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات: «لا شك أن انضمام «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، إلى جولات سلسلة رولكس، يشكل خطوة مميزة.

وتعد هذه البطولة بمثابة الانطلاقة الأولى لموسم جولات سلسلة رولكس 2019، لتكون إضافة هامة للسلسة التي حققت نجاحاً لافتاً خلال العامين الأولين، وساهمت بشكل كبير في تعزيز ورفع مستوى لعبة الغولف على المستوى العالمي».

دعم

تقام «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، حيث شهدت تطوراً كبيراً منذ 2006، لتصبح واحدة من أقوى بطولات الجولة الأوروبية، التي تستقطب نخبة لاعبي العالم إلى الشرق الأوسط في بداية الموسم، وتضم قائمة الأبطال السابقين، عدداً من النجوم العالميين، من بينهم:

مارتن كايمر بطل المواسم (2008، 2010، 2011)، وبول كاسي بطل موسمي (2007، 2009)، وتومي فليتوود بطل موسمي (2017، 2018)، وريكي فاولر بطل الموسم (2016).