ريمونتادا «الذئاب» تحبط «أصحاب السعادة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عانى الوحدة «أصحاب السعادة» من حالة إحباط شديدة بعد نهاية مباراته المثيرة أمام مضيفه الفجيرة بالتعادل 3 - 3، حيث شهدت المباراة عودة قوية للذئاب، الذي تأخر 1 - 3 حتى قبل 13 دقيقة عن نهاية المباراة التي جرت أمس ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليكسب كل فريق نقطة ويرفع العنابي رصيده إلى 15 نقطة والفجيرة إلى 12.

سجل أهداف الذئاب هلال سعيد ومحمد خلفان هدفين في الدقائق 15،77، 83 وللعنابي تيغالي هدفين وهدفاً لطارق الخديم في الدقائق 26،40،57 .

هدف أول

نجح الفجيرة في افتتاح أهداف المباراة عبر المدافع الهداف هلال سعيد في الدقيقة 15، وهو الثالث له في الدوري حتى الآن، ويعيد محترف العنابي سبستيان تيغالي المباراة إلى نقطة التعادل بعد قبوله هدية زميله البرازيلي ليوناردو الذي بذل مجهوداً خارقاً من الناحية اليسرى لمرمى الفجيرة.

ويقوم بتمرير كرة سحرية لتيغالي الذي لم يجد أي صعوبة في إيداع الكرة الشباك هدف تعادلي في الدقيقة 26 زاد من وتيرة المباراة وأشعل مدرجات العنابي، ورفض الخطير ليوناردو انتهاء شوط اللاعبين على وقع التعادل ويقوم بتمرير كرة سحرية لطارق الخديم الذي سجل ثاني أهداف الوحدة انتهى عليه الشوط الأول «ق 40».

شوط المدربين

وفي شوط المدربين لاحت فرصة على طبق من ذهب للغائب الحاضر محمد خلفان الذي وجد نفسه في مواجهة صريحة بحارس العنابي لكن خلفان أهدرها بطريقة غريبة أثارت حفيظة جماهير الفجيرة «ق 50»، ويأتي الرد والعقاب سريعاً على هجمة الفجيرة من قبل اللاعب تيغالي الذي نجح في تسجيل هدف ثالث لفريقه وثان له من ضربة رأسية بعد أن استفاد من تمريرة حسين عباس المميزة ق 57.

يجري هاشيك مدرب الفجيرة عدة تبديلات بغية تغير الأوضاع على أرضية الملعب ويعلن اللاعب محمد خلفان عن نفسه مقلصاً الفارق «ق 77»، ثم ينجح محمد في خطف هدف التعادل «ق 83».

فرصة أخيرة

أنقذ قائم مرمى الوحدة الفريق من الخسارة أمام مضيفه الفجيرة بعد أن تصدى لكرة محمد خلفان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة والمقدر بنحو أربع دقائق ، مما حرم الفجيرة من الفوز بعد نهاية المباراة بالتعادل 3 - 3.