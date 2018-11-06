4 مواجهات تدشّن «شاطئية القارات» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تدشن 4 مواجهات نارية منافسات النسخة الثامنة من بطولة هواوي لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تنطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة 8 منتخبات .

وتقام منافساتها هذا العام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري. وتنطلق منافسات البطولة، التي تحمل اسم «هواوي»، في الساعة الرابعة والربع إذ يلتقي منتخب البرازيل بطل العالم وحامل لقب البطولة مع منتخب إسبانيا بطل أوروبا في الساعة الرابعة والربع، فيما يستهل منتخبنا الوطني مشواره بمواجهة المنتخب المصري في الساعة الخامسة والنصف مساء،.

فيما تتواصل منافسات اليوم الأول بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، إذ يلتقي منتخب روسيا مع منتخب تاهيتي في الساعة السابعة إلا ربعاً، كما يلتقي منتخب إيران مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الساعة الثامنة مساء.

ترتيبات

أعلن مجلس دبي الرياضي عن استكمال كافة الترتيبات لانطلاق ضربة البداية، إذ تم بناء ملعب يسع 3500 متفرج على شاطئ كايت بيتش إحدى أجمل المناطق السياحية في دبي بالقرب من برج العرب أيقونة الفنادق العالمية ليمثل واجهة رائعة للبطولة.

وليكون بالقرب من تجمع المئات من الجمهور الذي سيتمكن من الدخول ومتابعة البطولة بالمجان، كما تم تجهيز قرية البطولة حول الملعب والتي تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية للجمهور وعربات الطعام، إضافة إلى جناح لكأس آسيا «الإمارات 2019».

كما قام مجلس دبي الرياضي بتوفير أماكن وقوف مجانية لجمهور البطولة خلف سن سيت مول في منطقة جميرا وتخصيص حافلات من هيئة الطرق والمواصلات لنقل الجمهور من المواقف إلى مكان البطولة وذلك ضماناً لتوفير أماكن وقوف للجميع وانسيابية وصول الجمهور إلى الملعب.

وتتحرك الحافلات في الأيام الثلاثة الأولى من 6 إلى 8 نوفمبر بداية من الساعة 3:30 عصراً إلى 9:30 مساءً وتكون الحركة بواقع حافلة لكل نصف ساعة، فيما تكون الحركة في اليوم 9 نوفمبر من الساعة 3:30 عصراً إلى 10:30 مساء بواقع حافلة لكل 20 دقيقة، وتكون الحركة يوم ختام البطولة 10 نوفمبر من الساعة 3:30 عصراً إلى 10:30 بواقع حافلة كل 15 دقيقة.

وسيراً على نهج البطولة في التقاط صور تذكارية تضم قادة المنتخبات المشاركة في البطولة بجوار أحد المعالم السياحية المميزة في دبي، التقط مجلس دبي الرياضي صورة تذكارية لنجوم وقادة المنتخبات بجوار جسر التسامح، الذي يصل بين ضفتي قناة دبي المائية في حديقة الصفا.

حرص

وحرص المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على حضور المران الرئيسي لمنتخبنا، الذي أقيم على ملعب البطولة، حيث التقى أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وأكد بن غليطة ثقته بتحقيق أبيض الشواطئ لنتائج إيجابية خلال البطولة، مشيراً إلى أن حصيلة الإنجازات التي حققها المنتخب خلال الفترة الماضية جعلته حالياً في صدارة تصنيف المنتخبات العربية، والثالث آسيوياً، والحادي عشر على مستوى العالم.

وأشاد بن غليطة بالجهود المبذولة من قِبل الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خلال معسكرات الإعداد للبطولة ، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتخب .

استعداد

يستعد منتخب البرازيل بطل العالم وحامل لقب البطولة لخوض المنافسات بقوة وبمنتهى الثقة ليدافع عن لقبه الرابع بالإجمال والثالث على التوالي في البطولة، ويستكمل سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 63 فوزاً متتالياً، إذ تمكن البرازيليون من حصد آخر ثلاث بطولات شاركوا فيها من دون خسارة واحدة.

وشاركت البرازيل مع روسيا وإيران في ألقاب بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية ففاز المنتخب الروسي في أول بطولة نظمت عام 2011 وكان وصيفه المنتخب البرازيلي وحل المنتخب السويسري ثالثاً ومنتخبنا الوطني رابعاً، وفي عام 2012 احتفظت روسيا باللقب والبرازيل بالمركز الثاني وحقق منتخبنا الوطني إنجازه الأول بالحصول على المركز الثالث.

وباتت إمارة دبي محطة تنشدها أفضل المنتخبات حول العالم، إذ يسعى مجلس دبي الرياضي من خلال بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية إلى إبراز دبي كوجهة رياضية رائدة، إلى جانب تعزيز الجانب السياحي من خلال التنويع في أماكن إقامة البطولة، إذ أقيمت سابقاً في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس»، ثم في فستيفال سيتي، تلتها منطقة مارينا .

وتحديداً في نادي دبي للرياضات البحرية، وأقيمت العام الماضي في منطقة قناة دبي المائية، ليحقق المجلس من خلال البطولة نجاحات في نواح مختلفة.