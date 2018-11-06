شباب الأهلي يشارك في التحدي بتنظيم سباق للجري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت فعالية مسابقة الجري التي نظمتها إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالتعاون مع قسم الخدمة المجتمعية بنادي شباب الأهلي، نجاحاً كبيراً بمشاركة كبيرة من طلاب وطالبات ينتمون إلى 13 مدرسة من مدارس دبي.

كما شهد السباق مشاركة عدد من كبار المواطنين وذوي الهمم، بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وطلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعد عوض المهيري عضو مجلس الإدارة، والمستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وماجد سلطان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي.

وأوضح اللواء محمد أحمد المري أن نادي شباب الأهلي حرص على تنظيم هذا الحدث، مشاركةً في مبادرة تحدي دبي للياقة 2018، وهي المبادرة المجتمعية الأكبر التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تشجيعاً لسكان إمارة دبي على ممارسة مختلف أنواع الرياضة من أجل تعزيز أعلى مستويات الصحة وتجسيد روح التعاون والترابط بيـــن جميع فئات المجتمع ومؤسساته.

كما تقدم رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالشكر للجهات التي ساهمت في إنجاح الفعالية، ومن بينها شرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة طرق ومواصلات دبي، مؤكداً حرص نادي شباب الأهلي على التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات.