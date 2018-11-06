28 لاعباً في قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعود الأبيض للتجمع في دبي، ظهر اليوم، على أن يتدرّب على ملعب ند الشبا عقب صلاة المغرب في بداية معسكر محلي يستمر حتى يوم 20 الجاري، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، حيث سيلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين، ومن المقرر أن يلاقي الأبيض بوليفيا يوم 16 ومصر يوم 20 ودياً.

وأعلن الإيطالي البرتو زاكيروني قائمة الأبيض، وتضم 28 لاعباً هم: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم «العين» فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، أحمد ربيع، زايد العامري «الجزيرة» إسماعيل مطر، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد «الوحدة» .

وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي «شباب الأهلي دبي» محمود خميس، خليفة مبارك غانم، طارق أحمد، أحمد الياسي، محمد العكبري «النصر» خميس إسماعيل، علي سالمين «الوصل» الحسن صالح، ماجد سرور «الشارقة» فهد الظنحاني «بني ياس» سعيد جاسم «الظفرة».

وتضم القائمة ثنائي المنتخب الأولمبي زايد العامري وماجد سرور للمرة الأولى بعد تألقهما مع «الأولمبي»، ويعود للمنتخب مدافع شباب الأهلي وليد عباس، فيما يغيب عن القائمة «عموري» الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي وشقيقه محمد عبد الرحمن «عجب» ولاعب شباب الأهلي أحمد خليل للإصابة والحارس علي خصيف والمدافع محمد مرزوق.