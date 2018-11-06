الطاير: دخول عصر الفضاء ينعكس على رياضتنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات لمناسبة دخول الدولة عصر الفضاء وإطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» الذي يعد ثمرة رؤية وتخطيط ودعم القيادة الرشيدة.

وكفاءة أبناء الوطن الذين أنجزوا المشروع الحلم بكوادر وطنية شابة تتمسك بحب الوطن والقيادة وتتسلح بالعلم، وأكد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن دخول الدولة عصر الفضاء يعد بداية لمرحلة أكثر تطوراً وإشراقاً، وأن هذا التطور يجب أن ينعكس على كافة مجالات الحياة ومن بينها الرياضة.

وقال: في الوقت الذي تصل إنجازات الدولة إلى الفضاء ويحقق شباب الوطن رؤية القيادة الرشيدة في التطور العلمي الحضاري، فإن على رياضيينا أن يترجموا دعم ورعاية القيادة الرشيدة إلى إنجازات ولن نقبل بأقل من منصات التتويج وهي مكان مستحق لرياضتنا وطريق الوصول إليه معروف ويتطلب المثابرة والاجتهاد والتفاني من جميع العاملين لاستثمار الموارد المتوافرة للقطاع الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة علي بو جسيم، محمد الكمالي، خالد علي بن زايد، أحمد الشعفار، يوسف أحمد الرضا، صلاح أمين، موزة المري، مريم الحمادي، ليلى سهيل، أنس بوخش، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

تجهيز الملاعب

واستعرض مجلس الإدارة في الاجتماع سير العمل في الاستعدادات لتنظيم كأس آسيا لكرة القدم في يناير المقبل، وفي مقدمتها تجهيز الملاعب وفق أحدث المعايير العالمية، إذ يتم حالياً الانتهاء من المراحل الأخيرة لتشييد استاد آل مكتوم الجديد في نادي النصر، وتطوير استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي اللذين يستضيفان 11 مباراة في البطولة.

وكذلك ملاعب التدريب في أندية النصر والوصل وشباب الأهلي دبي بالتعاون مع بلدية دبي وبالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتم التأكيد أن إكمال جميع أعمال التطوير وفق الخطة الزمنية الموضوعة ومعايير الجودة التي باتت سمة مميزة لجميع الفعاليات التي يتم تنظيمها في الدولة.

آليات

استعرض مجلس الإدارة تقارير وآليات متابعة أداء الأندية الرياضية المنضوية تحت مظلة المجلس، وحث الأندية على تقديم الأداء التنافسي الذي ينسجم مع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية والمواهب الرياضية التي تضمها، ومطالبة المجلس للأندية بأن تكون منافسة على ألقاب جميع البطولات التي تشارك بها.

وأكد المجلس استمرار اللقاءات مع رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم للوصول إلى التنفيذ الكامل لخطط العمل الموضوعة للوصول إلى تحقيق أهداف المجلس في التنافسية الرياضية والاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز مكانة الأندية وقيمتها التسويقية واستقطابها للجمهور من مختلف مكونات المجتمع.

تنظيم

وتم استعراض سير الاستعدادات لتنظيم الدورة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر» لنجوم الكرة العالمية الذي ينظمه المجلس يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا، وقائمة كبار الضيوف والمتحدثين في المؤتمر الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

تقارير

اطلع مجلس دبي على تقارير لجنة المشاريع والاستثمار، وتقرير الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية المتنوعة التي نظمها المجلس خلال الشهور العشرة الأولى من السنة .

وما تبقى من فعاليات العام الجاري، واستعرض المجلس جهود تحفيز منظمي الفعاليات الرياضية وتوفير سبل النجاح لهم لتشجيع قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة واستقطاب عدد أكبر من المشاركين من داخل وخارج الدولة، كما تم الاطلاع على مخاطبات عدد من الجهات الرياضية المحلية والدولية.