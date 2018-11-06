«فخر أبوظبي» يعود من بوابة «الإمبراطور»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم - محمد محسن

عاد الجزيرة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين خلال الجولتين الماضيتين، متغلباً على الوصل أمس 2 - 0 على استاد محمد بن زايد، في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني خلف الشارقة المتصدر 21 نقطة، وفي المقابل تجمد رصيد الوصل عند 10 نقاط في المركز العاشر. وانتهى الشوط الأول سلبياً، وفي الثاني افتتح خلفان مبارك التسجيل للجزيرة «ق50».

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني «ق63» وشهد الشوط غياباً نسبياً للوصل، من حيث صناعة الفرص، والخطورة على مرمى الجزيرة، وترك زمام الأمور لصاحب الأرض والذي تبادل لاعباه علي مبخوت، واسانتي اهدار الفرص ومنها انفراد لمبخوت «ق83».

وصعد شباب الأهلي إلى المركز الرابع بفوزه على الإمارات 2-1 ليصبح رصيده 16 نقطة، وأجبر الفجيرة فريق الوحدة على التعادل 3 - 3، ووصل إلى النقطة 12، مقابل 15 للوحدة الذي تراجع خامساً.

وقلب عجمان تأخره بهدف إلى فوزٍ غالٍ على ضيفه دبا الفجيرة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، تقدم دبا بهدف جمعة مسعود مع «ق 49» برغم النقص العددي بعد طرد أحمد خميس «ق 35»، ونجح عجمان في تسجيل هدفين في الشوط الثاني عبر ستانلي «ق 50» وعادل هرماش «ق 52».

وتوقفت المباراة في الشوط الأول 5 دقائق بسبب تعطل تقنية «الفار» لشكوك الحكم أحمد خلفان في إحدى الحالات لصالح دبا الفجيرة داخل الصندوق، وبهذا الفوز أصبح رصيد عجمان 13 نقطة وتجمد دبا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

من ناحية أخرى يخوض فريق عجمان مباراة ودية في السادسة والنصف من مساء اليوم بملعبه أمام الهلال السوداني الذي يعسكر حاليا في الإمارات.













