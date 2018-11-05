زاكيروني يختار 28 لاعباً لقائمة الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

اعلن الإيطالي البرتو زاكيروني قائمة الأبيض التي تستعد لملاقاة بوليفيا يوم 16 ومصر يوم 20 من الشهر الجاري، وتضم 28 لاعباً هم: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم (العين) فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، أحمد ربيع، زايد العامري (الجزيرة) إسماعيل مطر، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد (الوحدة) وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي) محمود خميس، خليفة مبارك غانم، طارق أحمد، أحمد الياسي، محمد العكبري (النصر) خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل) الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) فهد الظنحاني (بني ياس) سعيد جاسم (الظفرة).



ومن المقرر أن يتجمع الأبيض ظهر غد الثلاثاء على ان يتدرب على ملعب ند الشبا في السادسة مساء، ويلاقي الأبيض بوليفيا يوم 16 في دبي ومصر يوم 20 في العاصمة ابوظبي.