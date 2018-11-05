شباب الأهلي والإمارات.. المنافسة والنجاة

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي رأس الخيمة-البيان الرياضي

يلتقي شباب الأهلي، ضيفه الإمارات، في الرابعة و50 دقيقة مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويدخل أصحاب الأرض المواجهة، سعياً لدخول المربع الذهبي، والمنافسة على درع المسابقة، والضغط على ثلاثي مقدمة الترتيب، بينما يحاول الإمارات العودة إلى رأس الخيمة، بنقاط المباراة كاملة، لتكون أولى خطوات الخروج والنجاة من قاع جدول الترتيب.

يملك شباب الأهلي في رصيده 13 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس في الترتيب، ويدخل مواجهة اليوم، وسط شكوك بمشاركة لاعبه فيكيو، والذي كان يعاني من إصابة عقب لقاء الوحدة في الجولة الماضية، فيما يملك فريق الإمارات 5 نقاط فقط، ويحتل بهم المركز الثالث عشر من لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، ويفتقد إلى خدمات لاعبيه عبد الله موسى وسلطان حسين للإصابة.

العلامة الكاملة

شدد الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، على صعوبة مواجهة فريق الإمارات، وعلى مدى حاجة «فرسان دبي» لحصد العلامة الكاملة من تلك المواجهة، للتقدم في الترتيب، وتقليص الفارق بينه وفرق الصدارة، وأكد أنه لا سبيل إلى ذلك، إلا بتحقيق الفوز اليوم، خاصة أن الفريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وعندما تكون المباراة على أرضه، فالجميع يتطلع إلى الفوز، كما أن الفريق يحتاج للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد تعادله مع الوحدة.

أوضح أروابارينا، أن الإعداد سار بصورة جيدة، وإلى أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين بدنياً بعد مباراة صعبة وقوية، في مواجهة الوحدة بالجولة الماضية، وأشاد بالمستوى الذي يقدمه فريق الإمارات هذا الموسم، مؤكداً أن الإمارات فريق جيد ومتطور، من خلال متابعته لمبارياته في الفترة الأخيرة، وهو فريق يقدم أداء متميزاً، وأعرب عن اعتقاده بأن الفريق كان يستحق مركزاً أفضل من الذي يحتله حالياً، ونقاط أكثر من التي حصل عليها، وعن احترامه للفريق، والتأكيد أنه وفريقه سيكونون في كامل تركيزهم في مباراة الجولة التاسعة.

أما عن مدى الاستفادة من فترة توقف الدوري، أشار أروابارينا، إلى فريقه مرتبط خلال فترة توقف الدوري بكأس الخليج العربي، ووصفها بالبطولة المهمة، ومعتبراً أنها فرصة لمشاركة عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر في الدوري، ولتجهيزهم بالصورة المطلوبة، وطمأن جماهير شباب الأهلي، على جاهزية اللاعبين، مشيراً إلى أن هناك عدداً من اللاعبين يعانون من مشاكل بدنية، لكنها لا ترقى لمرحلة الإصابة، موضحاً أن حالة عبد الله النقبي جيدة، وشارك أحمد خليل في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق.

منافس كبير

في المقابل، شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، على أن الهدف الأول لفريقه في مباراته اليوم، حصد النقاط الثلاث، واصفاً شباب الأهلي بالمنافس الكبير، ولفت إلى أن المباراة، تتسم بقدر كبير من الصعوبة، كونها تقام أمام منافس كبير وجدير بالاحترام، باعتباره من الفرق الشهيرة في الدولة، بغض النظر عن وضعه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

نوه القادري بأن شباب الأهلي دبي، يضم لاعبين أكفاء، مبدياً ثقته العالية بإمكانات «الصقور»، وأمله في تقديم مباراة كبيرة، أداء ونتيجة، مشيراً إلى أن فريقه قدم مباراة مميزة في الجولة الماضية من الدوري أمام ضيفه النصر، وتمكّن من إدراك التعادل في الرمق الأخير من المباراة، رغم أن «الصقور» دخل المباراة بعزيمة حصد النقاط الثلاث.

تحسين الوضع

طالب القادري لاعبيه، بحتمية اللعب بتركيز عالٍ، وانضباط تام طوال مباراة اليوم، وعدم إغفال خطورة لاعبي شباب الأهلي، بأي حال من الأحوال، لبلوغ الهدف المنشود، والعودة من ملعب المنافس بنتيجة إيجابية، تحسِّن وضع «الصقور الحالي» في الترتيب، وشدد على أنه ليس أمام فريقه سوى التعويض في المباريات القادمة، بداية من اليوم، كاشفاً النقاب عن افتقاد «الصقور» لخدمات لاعبيه عبد الله موسى وسلطان حسين، للإصابة، ومشيراً إلى أن باقي اللاعبين سيشاركون في المباراة، خصوصاً الرباعي الأجنبي، معتبراً ذلك مؤشراً طيباً، ولفت إلى أن فريقه يخوض المباراة الثانية على التوالي، بمشاركة الرباعي الأجنبي.

جشك: حريصون على تقديم المستوى الأفضل

اعتبر أحمد عبد الله جشك لاعب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه والإمارات، من المواجهات الصعبة التي يخوضها الفريق بدافع الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الإمارات قدم مباريات جيدة خلال الموسم الحالي، وأنه من الفرق التي تتميز بتنظيم جيد، وقال: «من جانبنا سنكون حريصين على تقديم أفضل مستوى لنحقق هدفنا من المباراة».

وأعرب جشك، عن سعادته بالمشاركة ضمن فئة أبناء المواطنات، وقال: «هي فرصة جيدة بالنسبة لي، وأسعى من خلالها لإثبات وجودي، وأجتهد لأوفق في مسيرتي بتقديم ما ينتظره مني الجمهور، والمشاركة تمثل لي تحدياً كبيراً، وأتمنى أن أكون على قدر هذا التحدي، وأنجح مع بقية لاعبي الفريق في تحقيق الفوز والاستمرار من أجل البحث عن لقب نهاية هذا الموسم». دبي- البيان الرياضي

عمبر: هدفنا تحقيق الفوز

لفت خالد عمبر لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه جاهز لتقديم مباراة كبيرة اليوم، أمام مضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وتحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس.

شدد عمبر، على أن فريقه موجود في دبي من أجل تحقيق الفوز، واصفاً المباراة بالمهمة والصعبة، ومبدياً ثقته العالية بمقدرة «الصقور» على مقارعة شباب الأهلي. نوّه عمبر، بأن الإمارات قدم مستويات مميزة في معظم مبارياته، إلا أنه لم يوفق في حصد النقاط كاملة، مشدداً على أن شباب الأهلي من الفرق الكبيرة بالدولة، ومشيراً إلى أن المركز الذي يحتله «الصقور» حالياً في الترتيب، يحتم على لاعبيه بذل أقصــــى ما لديهم من جهد، لزيادة الرصيد من النقاط، والتقدم إلى الأمام في ترتيب الدوري. رأس الخيمة - البيان الرياضي