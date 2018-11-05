عجمان ودبا الفجيرة.. مواجهة من نوع خاص

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم-الفجيرة - محمد فضل

تنتظر عجمان في السابعة والنصف من مساء اليوم، مواجهة من نوع خاص أمام ضيفه دبا الفجيرة في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وتنبع خصوصية المواجهة من واقع موقف الفريقين، فعجمان صاحب الـ 10 نقاط، ودبا 4 نقاط، يتعاملان مع المباراة كما لو كانت بحسبة الـ 6 نقاط، في ظل السعي لتأمين البقاء مبكراً بالنسبة لعجمان أو الابتعاد من المركز الأخير بالنسبة لدبا.

وبنشوة التعادل الأخيرة أمام فخر العاصمة بهدف، يدخل لاعبو دبا الفجيرة مباراة اليوم الصعبة أمام عجمان، من أجل العودة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل إن لم يكن الفوز، وتبدو صفوف السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة مكتملة قبيل المواجهة المرتقبة بملعب عجمان، ويتطلع النواخذة إلى مغادرة المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وتعتبر مباراة اليوم الأولى بين الفريقين هذا الموسم، وكان الجهاز الفني قد عكف على تصحيح أخطاء مباراة الجزيرة الأخيرة التي حقق عبرها النواخذة التعادل في آخر ثواني الوقت بدل الضائع المقدر بأربع دقيقة، ليكسب رفاق الكابتن إدريس فتوحي صاحب هدف التعادل في مرمى فخر العاصمة نقطة غالية، سيكون لها تأثير كبير على اللاعبين اليوم أمام البرتقالي، وستمنحهم معنويات عالية لخوض اللقاء بأريحيه وثقة كبيرة.

وأوضح المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي أن أهمية المباراة لا تُخفى على أحد، مؤكداً الحاجة الكبيرة للتركيز وأن المنافس دبا الفجيرة من الفرق الجيدة بغض النظر عن ترتيبه في الجدول ورصيد نقاطه من خلال أدائه في المباريات الأخيرة، وقال إنه تحدث كثيراً مع اللاعبين حول موقف الفريق، فالمسافة ليست بعيدة عن الفرق التي تتقدم عجمان في الترتيب أو الفرق التي تليه في الجدول، وبالتالي ستكون النتيجة ذات أهمية قصوى لتحديد المسار في بقية مشوار الدوري.

وقال الرمادي إن المركز الأخير لمنافسه دبا الفجيرة ربما يكون خادعاً، خاصة أن دبا تعادل مع الجزيرة 3-3 في آخر مبارياته وقدم مستويات جيدة ما يدل على صعوبة المواجهة، وقال إن تغيير الأجهزة الفنية دائماً ما ترافقه أجواء جديدة وروح مختلفة ولفريق دبا أسلوبه المميز في اللعب.

وأوضح الرمادي أن التركيز والإعداد الذهني بطبيعة الحال جيد في جميع المباريات واللاعبون يعرفون ذلك سواء بالتوجيهات المباشرة أو من خلال نوعية التدريبات وقال إن الفصل مهم بين الفوز على اتحاد كلباء ومباراة اليوم، فالثقة الزائدة والركون للنتائج السابقة لا مكان لها في مباراة اليوم.

وعبر الرمادي عن سعادته بعودة المحترف مامي تيام للتسجيل في المباراة الماضية، مشيراً إلى أن تيام لديه الكثير ليقدمه للفريق وهو من اللاعبين الذين يعول عليهم عجمان كثيراً.

وقال الرمادي إنه كان يحلم بالنقطة العاشرة قبل مواجهة اتحاد كلباء وتحقق ذلك بجدارة ويطمح لما بعد النقطة 16 بنهاية الدور الأول، وأشار الرمادي إلى اكتمال جاهزية جميع اللاعبين ماعدا حسين عبد الرحمن الذي سيغيب لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة في القدم.

جاهزية وتأهب

من ناحيته أكد السوري محمد قويض مدرب دبا جاهزية جميع اللاعبين للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للقاء اليوم أمام عجمان، وقال إن العودة بنقطة من ملعب الخصم تعد جيدة مقارنة بالمواجهة الصعبة التي تنتظرنا دون أن ننظر إلى أي نتيجة أخرى لأن الواقع الآن في الدوري يفرض علينا رفع مستوى التركيز والمسؤولية للوصول إلى المحصلة المطلوبة على مستوى النتائج في ظل المنافسة الكبيرة بين الفرق في جميع المباريات.

وطالب قويض لاعبي فريقه بضرورة التركيز العالي والحذر من الخطورة الكبيرة لفريق عجمان من واقع الأداء المتطور في المباريات الماضية بوجود العناصر الجيدة من اللاعبين خصوصاً في الجانب الهجومي على نحو ما تابعنا بالمردود القوي، الذي منح الفريق فرصة إظهار المستوى القوي مع الفرق الكبيرة بالأسلوب العالي في الدفاع الكامل والارتداد القوي نحو الهجوم بطريقة ممتازة تكشف حالة هذا الفريق الذي يجب أن يدفعنا لتأكيد هذه الخطورة لهذا الفريق، مشيراً إلى أن المباراة الماضية أمام الجزيرة كشفت عن الروح العالية للاعبين بالأداء الجماعي الممتاز الذي منحنا فرصة الحصول على نقطة ثمينة أمام فريق كبير كان يسعى للنقاط الثلاث، والمؤكد أنه خسر مباريات عدة أمام الفرق الكبيرة بشرف في ظل الأداء المتطور الذي كان النقطة المهمة في صفوف الفريق.

وأضاف: نخوض المواجهة بوضع معنوي ممتاز إثر الأداء الراقي في الجولة الماضية وندرك جيداً أن مثل هذه المعطيات تمنحنا الثقة بأن الفريق يمكن أن يمضي إلى الواقع الذي يرجوه في المباريات لتحسين موقعه على لائحة الترتيب وتجاوز الظروف الحالية .

أهمية

قدم الحارس جابر جاسم التهنئة لزملائه على الفوز الذي حققه عجمان في المباراة السابقة أمام اتحاد كلباء، وقال إن مباراة اليوم أمام دبا الفجيرة تعتبر صعبة بكل المقاييس والفوز فيها مهم للغاية لأن الوصول للنقطة 13 يساعد الفريق كثيراً في تأمين البقاء مبكراً. وأشاد جابر بزميله علي الحوسني وجميع اللاعبين وقال إن الروح السائدة بين اللاعبين هي العمل بقلب واحد من أجل تحقيق الفوز.