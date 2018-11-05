«الملك» يتعثر.. و«الزعيم» يتقدم

المصدر: Ⅶ متابعة - عدنان الغربي، طلحة عبد الله، عماد الدين إبراهيم

تعثر فريق الشارقة بالتعادل مع كلباء 2-2، أمس، باستاد خالد بن محمد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفقد نقطتين في صراع القمة، فيما حقق العين الفوز على بني ياس 2 - 0، وحافظ «الملك» على الصدارة بـ21 نقطة، وتقدّم «الزعيم» إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وضيّق الفارق مع الشارقة إلى نقطتين فقط، بعد أن كان الفارق أربع نقاط في الجولة الماضية.

جاءت مباراة الشارقة وكلباء مثيرة، وأحرز لـ«الملك» إيغوروسيف راشد في الدقيقتين 17 و31، ولكلباء مايك راموس وجوجاك (من ركلة جزاء) في الدقيقتين 28 و62.

ونجح العين في التغلب على بني ياس بهدفين باستاد هزاع بن زايد، سجلهما ريان يسلم وحسين الشحات في الدقيقتين 16 و75،

وهو الفوز العاشر للعين على بني ياس مقابل فوز واحد فقط للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي في عهد الاحتراف.

وفي المباراة الثالثة، استعاد «العميد» نغمة النصر، وتغلّب على الظفرة 2 - 0، باستاد مكتوم بن راشد بالممزر، جاء الهدفان عن طريق الاسباني نيغريدو (ق 28)، وخالد الدرمكي، لاعب الظفرة، بالخطأ في مرماه (ق 43)، ورفع الفوز رصيد النصر إلى 11 نقطة، وحمل نيغريدو الذي رفع رصيده إلى 8 أهداف في سباق الهدافين، شارة «الكابتن» في المباراة، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباريات السابقة كهداف وقائد للفريق.

من ناحية أخرى، نقل الظفرة لاعبه عبد الله عبد القادر إلى المستشفى لإجراء فحوص عاجلة بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراة، وغادر اللاعب الملعب في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وتم تغييره بزميله سعيد جاسم.

وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات ويلعب الفجيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الإمارات، وعجمان مع دبا الفجيرة، والجزيرة مع الوصل، واستبعد الجهاز الفني لـ«فخر أبوظبي» بقيادة الهولندي كايزر 4 لاعبين من تشكيل الفريق بناءً على رأي الجهاز الطبي، وهم الحارس علي خصيف ومحمد العطاس وخليفة الحمادي محمد جمال، وتوجد شكوك في مشاركة الكاميروني سياني.