مسافي ينشئ أطول سارية للعلم على مستوى الأندية

المصدر: مسافي :البيان الرياضي

احتفى نادي مسافي أحد أندية الهواة التابعة لإمارة رأس الخيمة بيوم العلم بإنشائه أطول سارية على مستوى أندية الدولة من هواة ومحترفين أذ يبلغ طول السارية أكثر من 40 متراً و يتم رؤية العلم وهو يرفرف في أحدى باحات النادي من أعلى السارية ومن مسافة ليست بالقصيرة.

واكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس اداره ان النادي يهتم بصفة دائمة بجميع المناسبات الوطنية ويحتفل بها مع أهالي المنطقة وبحضور ومتابعة شخصيات كبيرة على رأسهم الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو المجلس الوطني ورئيس هيئه جمارك رأس الخيمة.

وأشار المحرزي إلى أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية سنوية يحتفل فيها الجميع مؤكداً على مشاعر الاعتزاز والانتماء لوطننا الغالي والإخلاص والولاء للقيادة الرشيدة والالتزام بدعم مسيرة النماء تحت الراية الموحّدة للدولة.