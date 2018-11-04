العميد يستعيد نغمة "النصر"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استعاد العميد نغمة "النصر" بعدما تغلب على الظفرة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، ليرفع بذلك النصر رصيده إلى 11 نقطة فيما تجمد رصيد فرسان الغربية عند 9 نقاط..

نزل النصر بثقله إلى الهجوم منذ بداية المباراة ونجح في الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى الظفرة ببعض الفرص الخطرة التي أثمرت هدف التقدم بتوقيع هداف الفريق الاسباني ألفارو نيغريدو من تمريرة رائعة من زميله الفرنسي يوهان كاباي (ق28) قبل أن يضيف خالد علي الدرمكي لاعب وسط الظفرة الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

وتمكن العميد من الحفاظ على أسبقيته رغم المحاولات العديدة التي أوجدها الظفرة في الشوط الثاني بفضل انتشاره الجيد على أرضية الملعب.

من ناحية اخرى نقل الظفرة لاعبه عبد الله عبد القادر الى المستشفى لاجراء فحوصات عاجلة بسبب تعرضه لاصابة على مستوى الكتف خلال المباراة.

وكان اللاعب غادر المباراة في الدقيقة 29 من الشوط الأول وتم استبداله بزميله سعيد جاسم.