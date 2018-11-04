خورفكان بطلاً لكأس الإمارات لشباب الصالات

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان الرياضي

توج فريق نادي خورفكان بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس شباب الإمارات لكرة قدم الصالات عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه على فريق نادي البطائح في المباراة النهائية، مساء أمس الأول، على ملعب صالة ناشئة الشارقة في واسط 3-1، ليحل فريق البطائح وصيفاً، وفريق نادي الظفرة ثالثاً أيضاً بعد فوزه على فريق نادي مليحة 3-1، وكانت النسخة الأولى قد شهدت مشاركة 8 فرق، ولعبت بنظام التجمع على الطريقة، التي انطلقت بها اللعبة في 2009.

وتقدم حضور حفل الختام خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة، وحمد سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة ورئيس نادي البطائح، وعمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وشهاب العوضي عضو اللجنة ومشرف مسابقات فئتي الشباب والناشئين ومسؤول مراكز الناشئة في الشارقة، وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم، وقبل مراسم التتويج قدمت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات درعاً تذكارية إلى خالد المدفع ضيف شرف حفل مسك الختام ودرعاً تذكارية إلى مراكز الناشئة في الشارقة، ومن ثم تم تتويج خورفكان بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو البطائح الميداليات الفضية، وتسلم لاعبو الظفرة الميداليات البرونزية، وتوج اللاعب عبدالله النقبي من نادي خورفكان بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وقبلها توج أيضاً بجائزة نجم المباراة النهائية، وتسلم هاتفاً ذكياً وحصل اللاعب محمد ضرار من نادي مليحة على جائزة هداف البطولة، ونال حرس الظفرة إيهاب طلعان جائزة أفضل حارس وحصل فريق اتحاد كلباء على جائزة الفريق المثالي.

حرص

وحرص خالد المدفع على تهنئة نادي خورفكان بالحصول على لقب أول بطولة لفئة الشباب في مسيرة اللعبة، وقال هاردلك لفريق نادي البطائح الذي يبشر بمستقبل باهر، وتمنى لبقية الفرق حظاً أوفر في البطولات المقبلة، وأشاد بالمستوى الفني لمباراتي اليوم الختامي وتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومراكز الناشئة على الجهد المبذول لأجل الارتقاء بكرة الصالات التي اعتبرها اللعبة الأكثر تطوراً وانتشاراً في السنوات الأخيرة، وقال إن مثل هذه البطولات تسهم بصورة كبيرة في تأسيس قاعدة قوية للعبة تدعم المنتخبات الوطنية والأندية بلاعبين صغار السن مختصين في اللعبة، مؤكداً أن الهيئة تدعم وتساند مثل هذه الأنشطة المتميزة والهادفة.

سعادة

ومن جانبه أعرب عبدالله النقبي الحائز جائزتي نجم المباراة وأفضل لاعب في البطولة عن سعادته بفوز فريق خورفكان بأول بطولة لشباب الصالات، واعتبر البطولة إضافة حقيقية لإنجازات نادي خورفكان في كرة الصالات، مشيراً إلى أن نادي خورفكان من الأندية العريقة والمؤسسة للعبة وتحقيقه للإنجازات فيها يعد أمراً طبيعياً وعادياً، متمنياً للنادي مزيداً من النجاح والإنجازات.