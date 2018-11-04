المزروعي: حمدان بن زايد وجه بدعم الظفرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

ثمّن صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بعد إطلاع سموه على مخططات المشروع السكني الاستثماري للنادي، خلال الجولة التي قام بها سموه في منطقة السلع الخميس الماضي، مبيناً أن ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وجه المسؤولين بتسهيل كافة إجراءات المشاريع التي ينفذها النادي في المنطقة، وتقديم المساعدات الممكنة وإزالة العراقيل في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه من أجل الارتقاء بالنادي والمنطقة.

وقال بن جذلان، إن سمو الشيخ حمدان بن زايد، وقف على المشاريع وأظهر رضاه عن الخطوات التي تمت، لأنه يحرص على تطوير المنطقة وأضاف: لمسنا انطباعاً جيداً من سموه على العمل الذي تم إنجازه سابقاً، وكلها أعمال تتم وفق توجيهاته المباشرة المتمثلة في ألا يتوقف النادي عند دوره الرياضي فقط، وأن تكون له خدماته ومساهماته المجتمعية.

ورفع بن جذلان الذي كان قد رافق ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال جولته للسلع، أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على اهتمامه ودعمه واطلاعه على مشاريع النادي رغم مشاغله العديدة.

وشرح بن جذلان أن المشروع عبارة عن 88 شقة سكنية تقدم خدمة مجتمعية للأطباء والمهندسين والمعلمين في المنطقة بتوفير سكن مريح لهم مع العديد من المرافق الحيوية المهمة، مبيناً أن المشروع قطع شوطاً بعيداً نحو محطة النهاية وصل نسبة 80%، وأنه حسب الخطة الموضوعة سيكتمل العمل به في ديسمبر المقبل.

مصادر دخل

وقال بن جذلان: الهدف من المشروع ربحي، بتوفير مصدر دخل للنادي، خاصة أن الأندية ستعتمد على مصادرها الذاتية بعد خمس سنوات بشكل كامل أو بنسبة كبيرة إلى جانب الدعم الحكومي، لذلك رأينا أن نعمل على تنفيذ بعض المشاريع التي توفر للنادي مبالغ مالية جيدة تعينه على مقابلة منصرفاته.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة إلى أن المشروع الحالي سيعود على النادي بحوالي 6 إلى 7 ملايين درهم في العام. وأضاف: أيضاً لدينا مشاريع أخرى وعدد من صالات الجمانيزيوم في مناطق غياثي والمرفأ ودلما ومدينة زايد، وهي تحقق دخلاً قليلاً لكنه أيضاً مفيد، كما أن هذه المشاريع تقدم خدمة للمناطق المختلفة وهي أحد الأهداف التي تشجعنا على تنفيذها بجانب الربح المالي.

وأبان صالح بن جذلان المزروعي، أن ناديه يمتلك قطع أراضٍ في عدد من المناطق مثل أبوظبي وجميعها مناسبة للاستثمار، وتبحث فقط عن التمويل والمستثمرين. وأضاف: ندعو كل من لديه الرغبة في مشاركتنا في إنجاز المشاريع مع تقديم كل المساعدات الممكنة التي يمكن أن نقدمها لأن الأرض أساس لكل مشروع ناجح.

رياضية ومجتمعية

وختم بن جذلان تصريحه بالتأكيد، أن نادي الظفرة سيظل يعمل على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتقديم كافة خدماته الرياضية والمجتمعية، والحرص على توفير مصادر دخل ذاتية والارتقاء بالنادي وتطوّره في كافة الصعد.