الجزيرة يخسر نقطتين في الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة- محمد فضل

عاد الجزيرة من رحلة الساحل الشرقي بتعادل أفقده نقطتين أمام دبا الفجيرة، الذي فرض على رفاق مبخوت قبول التعادل في آخر ثوان من الوقت بدل الضائع، من المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3، وهو التعادل الثاني على التوالي لمدرب الجزيرة الهولندي كايزر، بعد اتحاد كلباء. ومنحت نقطة الجزيرة فريق النواخذة بسمة أمل جديدة ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط.

أكد السوري محمد قويض مدرب دبا أن لاعبي فريقه احترموا الجزيرة وقدموا مباراة كبيرة أمام رفاق مبخوت، وتحرروا من من الضغوط منوهاً إلى أنه طالب لاعبيه بتجنب الهزيمة أمام فريق كبير.

تغيير

وأشار المدرب إلى انه حذراللاعبين من هجوم الجزيرة وأهمية وإحكام التغطية الدفاعية، للحد من خطورة مبخوت ، وقال: الحظ عاند ياسين البخيت ووقف القائم ضده مرتين ،ونقطة الجزيرة ستمنح لاعبي فريقه مزيداً من المعنويات.

ونفى كايزر مدرب الجزيرة، أن يكون قد صرح هو أو أي من إدارة النادي، حول منافسة فريقه على لقب الدوري في الوقت الحاضر وقال: ما يهمنا تحقيق الفريق للانتصارات مع زيادة الفاعلية في خط الهجوم وتجنب الأخطاء. وعبر كايزر عن احباطه من نتيجة التعادل ، وقال: فرطنا في الدقائق الأخيرة وفريق دبا يستحق الإشادة على المستوى الذي قدمه.

وأبدى كايزر حسرته على ضياع الفرص في الشوط الأول مشيراً إلى أن سيناريو التعادل في اللحظات الأخيرة تكرر مع فريقه أكثر من مرة ولابد من إيجاد الحلول.