شباب الأهلي يتخطى الحمرية في دوري الصالات

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان الرياضي

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الثالث من دوري كرة قدم الصالات، عن فوز شباب الأهلي على الحمرية 6-4، وفوز النصر على اتحاد كلباء 6-3، وشهدت مباراة الحمرية وشباب الأهلي ظهور البطاقة الحمراء 3 مرات إلى لاعبي الحمرية، وهم سعيد السويدي وعبدالله أهلي وعيسى البناي، وكانت العلامة الأبرز في مواجهات الأسبوع الثالث أن الأرض لم تلعب مع أصحابها في جميع المباريات، حيث فرض دبا الحصن التعادل 2-2على مضيفه الظفرة في ملعب صالة بينونة، وخسر مليحة في صالة الذيد من ضيفه خورفكان 4-1، وخسر كلباء من النصر والحمرية من شباب الأهلي، والرابح الأكبر من الجولة هو فريق نادي دبا الحصن، الذي حافظ على البقاء في الصدارة برصيد 7 نقاط، رغم صعوبة مهمته التي كانت في منطقة الظفرة، فضلاً عن كونه تأخر بهدفين ثم عدل النتيجة، ومن أبرز نجوم الأسبوع عبد الله الحوسني وعبد الله سيف من دبا الحصن، وحمد الشامسي وعبد الله طيب من الظفرة، وصاحب أول هاتريك في الموسم سعود خالد من خورفكان، وخالد بلهول من شباب الأهلي، وعبد الله أهلي من الحمرية وبدر إبراهيم من النصر.

كأس الشباب

من جهة أخرى يسدل الستار اليوم على النسخة الأولى من كأس الإمارات لشباب كرة الصالات، على ملعب صالة ناشئة الشارقة، وتجمع المباراة النهائية بين فريقي خورفكان والبطائح، وتسبقها مباراة تحديد المركز الثالث التي ستكون بين فريقي الظفرة ومليحة.