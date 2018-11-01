العروبة يقيل مدربه البرازيلي سيرجيو

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

قررت إدارة نادي العروبة اليوم إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي سيرجيو الكسندر وذلك عقب فشل الفريق في التأهل الى دور الـ 16 من تمهيدي كأس رئيس الدولة إلى جانب تدني أداء اللاعبين وظهورهم بمستوى متراجع رغم توفير كافة الإمكانات للجهاز الفني المقال.

وأكد أحمد بن عباد، أمين السر العام بنادي العروبة، أن إقالة المدرب سيرجيو جاءت بالإجماع داخل مجلس إدارة النادي وتم تكليف مدرب الأحمال موريسيو دا سيلفا بتولي المهمة لحين التعاقد مع مدرب جديد يتولى مهام الفريق في مسابقة دوري الدرجة الأولى التي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

ويعتبر سيرجيو الضحية الثانية في أندية الهواة بعد أن تم الاستغناء عن مدرب خورفكان الصربي ميلودراغ قبل أسبوعين.