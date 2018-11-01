حتا ودبا الحصن إلى دور الـ 16 لأغلى الكؤوس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً مطلع الأسبوع المقبل، من أجل تحديد ملاعب دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقرر أن تقام منافساته يومي 7و8 ديسمبر المقبل، بعد أن اكتملت الفرق المشاركة بتأهل حتا ودبا الحصن من منافسات تصفيات فرق الدرجة الأولى. وبذلك تكون مباريات دور الـ 16 بين كل من، العين مع الوصل، الشارقة مع الجزيرة، شباب الأهلي مع كلباء، الظفرة مع دبا الحصن، بني ياس مع النصر، حتا مع الإمارات، الفجيرة مع عجمان، دبا الفجيرة مع الوحدة.