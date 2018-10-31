العين والشارقة.. صراع الأقوياء

المصدر: العين: طلحة عبدالله - الشارقة - عماد الدين إبراهيم

يستضيف العين ثاني جدول ترتيب الدوري برصيد ( 16 نقطة)، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، نظيره فريق نادي الشارقة المتصدر برصيد (17 نقطة)، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويتوقع أن تشهد المباراة تنافساً قوياً ومثيراً، وصراع الأقوياء على صدارة جدول الترتيب، حيث يسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث والانفراد بالقمة.

وأكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، أن فريقه يسعى للصعود إلى صدارة جدول الترتيب، موضحاً أن الأمور لن تكون سهلة على ملعب المباراة بالنظر لقوة الفريق المنافس الذي حافظ على سجله نظيفاً من أية خسارة، وتصدر جدول الترتيب حتى الجولة السابقة، وقال إن العين مطالب برفع معدل تركيزه والصبر وعدم الاستعجال والقتال بقوة منذ البداية وحتى النهاية لإدراك الفوز.

دعم الجماهير

وحول غيابات العين في لقاء الليلة أكد المدرب زوران، غياب لاعب متوسط الميدان محمد عبد الرحمن بداعي الإيقاف لحصوله على ثلاث بطاقات ملونة، وشدد على أهمية وضرورة حرص جماهير الفريق على التواجد في مدرجات ملعب المباراة لمساندة اللاعبين وتعزيز دوافعهم من أجل تحقيق الفوز، لافتاً إلى أن العين يستحق دعم أنصاره ومؤازرتهم له في ملعب المباراة، وقال إن الدور الذي يلعبه الجمهور مهم وله تأثيره في شحذ همم اللاعبين، وأتمنى أن يشهد اللقاء حضوراً متميزاً من قبل الجماهير العيناوية الليلة.

واستبعد ماميتش أن يكون للفوز الكبير الذي حققه العين على الشارقة برباعية في مباراة سابقة بكأس الخليج العربي أي تأثيرعلى مواجهة اليوم، وقال: تلك المباراة انتهت وكانت في منافسة مختلفة.

مواجهة صعبة

ومن جهته كشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري عن استعدادات فريقه وموقف الإصابات في صفوف لاعبيه، كما كشف عن رؤيته لمباراتهم اليوم أمام فريق العين موضحاً أسباب انخفاض مستوى الثنائي المحترف إيغور كورنادو وريان منديز، واصفاً اللقاء بالمهم من بين لقاءات الدوري هذا الموسم، وتمنى أن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية ومستوى جيد بعد الفوز في آخر مباراة أمام بني ياس، كما نوه المدرب لقوة المنافس التي يعلمها الجميع، وانه فريق جاهز ويضم عناصر جيدة، وأوضح العنبري أن استعداداته للمباراة مضت بشكل جيد.

وعن موقف الإصابات في صفوف لاعبيه أوضح العنبري أنه لا توجد أي إصابات في صفوف الفريق حالياً، وكشف عن جاهزية كل لاعبيه للمباراة وقال«نحترم العين لأنه يعتبر ممثل الدولة الأول في البطولات الخارجية وسنخوض المباراة على ملعبه وبين جمهوره ويجب أن نكون في كامل تركيزنا».

التفاصيل الصغيرة

لفت العنبري إلى تركيزه على التفاصيل الصغيرة وقال«نركز على التفاصيل الصغيرة ونعلم صعوبة المباراة، ويجب علينا أن نقدم مستوى نثبت للشارع الرياضي أننا نستحق مركزنا الحالي في الجدول» وعن المستوى غير المرضي الذي ظهر به المحترفان ريان منديز وإيغور كورنادو في المباراتين السابقتين قال المدرب«تعرض ريان منديز وايغور للإصابة أثرت على مستوياتهم في المباريات السابقة، أتوقع أن يظهر الثنائي بشكل أفضل في مباراة اليوم لأنهما يعرفان قيمة المباراة.

وفي ختام حديثه رفض العنبري تحميل ضغط المباريات مسؤولية أية نتيجة للمباراة وقال:» ضغط المباريات على جميع الفرق ويجب أن نتعود على هذا الوضع، ولا نضع ضغط المباريات سبباً أو عذراً لأن العين لعب يوم الجمعة، ونركز على اللعب بشكل متوازن في جميع الخطوط.

ثقة

كايو: قادرون على انتزاع الصدارة

أكد البرازيلي كايو لوكاس، لاعب فريق العين، جاهزيته وزملائه اللاعبين لخوض المواجهة القوية أمام الشارقة اليوم، وقال إنهم يتطلعون لاعتلاء صدارة الترتيب، ويدركون جيداً ما المطلوب منهم، ويثقون في مقدرتهم على تحقيق النتيجة المأمولة في حال لعبوا بكل إمكاناتهم، وتعاملوا مع تفاصيل المباراة على النحو المطلوب، وأوضح أن هدفهم محدد وواضح، وهو تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الكاملة، وعبّر عن تمنياته بالتوفيق لفريقه لانتزاع الصدارة من الشارقة اليوم.

وقال كايو، في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة فريقه أمام الشارقة: ندرك أن المهمة لن تكون سهلة الليلة، لأن الشارقة فريق قوي ومتميز، ويملك لاعبين أقوياء، ولكننا عازمون على تحقيق الفوز، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والتركيز داخل ملعب المباراة.

إصابة

ريان منديز: أشعر بتحسن وجاهز للعب

كشف جناح الشارقة المحترف ريان منديز عن أسباب انخفاض مستواه في المباراتين السابقتين لفريقه، وقال: «عند انضمامي أخيرا لمنتخب بلادي المشارك في تصفيات أمم أفريقيا تعرضت للإصابة، وفي لقاء عجمان شاركت لمساعدة الفريق، ولكنني لم أكمل اللقاء»، وطمأن اللاعب الجماهير قائلاً: «أنا الآن أشعر بتحسن كبير وجاهز للمباراة المقبلة».

وأضاف متحدثاً عن المباراة: «اللقاء صعب سنخوضه أمام فريق قوي هو حامل لقب البطولة.. تركيزنا كبير على المباراة، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية تحافظ لنا على موقعنا بالدوري». انتقل اللاعب بالحديث عن منافسه في المباراة فريق العين وقال: «لديهم قوة هجومية ولاعبون على مستوى عال في جميع الخطوط، ونحن أيضا نمتلك خامات جيدة من اللاعبين».