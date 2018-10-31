المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يضرب جمهور الوصل دائماً أروع الأمثلة في دعم فريقه، والزحف خلفه إلى أي مكان، ويسانده في كل الظروف، وفي وقت العثرات قبل زمن البطولات، وحرص 6 من مشجعي «الإمبراطور» على مساندة الفريق في مباراته أمام الأهلي المصري في ذهاب دور 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وتحمّل الستة مشاق السفر والعودة خلال 48 ساعة، بجانب كافة النفقات من سفر وإقامة تحت شعار «في حب الوصل»، وكانوا في الموعد باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وكان صوت المشجعين الستة واضحاً في الاستاد رغم صخب جماهير الأهلي المصري، ولفتوا الأنظار بحماسهم في التشجيع، وترديدهم أهازيج «الإمبراطور» المعروفة دعماً للفريق، ولم تتوقف هتافاتهم على مدار 90 دقيقة.